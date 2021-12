Com criatividade, comida vira presente de Natal

Vai chegando o Natal e a lista de afazeres só cresce. O número de itens pode até variar, mas geralmente dois deles estão sempre rondando nossas cabeças: presente e comida. Por isso não dá para reclamar quando as duas coisas aparecem na nossa frente assim, juntinhas.

Não por acaso a chef Renata Nunes escolheu dezembro para inaugurar a lojinha do ateliê que leva seu nome, na Pituba. Anteontem, ela recebeu convidados para apresentar os produtos artesanais que fez pensando no fim de ano.

Para inovar, ela transformou potes de compotas em recipientes para armazenar um bolo que se come de colher. Panetones grandes ou em miniatura ganham embalagem de tecido.

Esses e outros produtos podem se juntar dentro de caixotes personalizados. "Não deixa de ser também um presente versátil, que depois serve para decorar", diz a chef.

Pode ser assim também na La Mássima, loja especializada em massas, que encontrou formas criativas de transformar o produto em presente.

Um kit contendo um pacote de massa e uma lata de molho de tomate cabem certinho em uma meia de feltro com motivos natalinos. Depois, a embalagem vira decoração para a porta ou a parede.

"Também temos massas em formato de bolas, com as cores alusivas ao Natal", avisa a proprietária Rosana Lins, se referindo ao kit que traz agnolotti verde e vermelho recheado com amêndoas, damascos e queijo camembert.

Mimo

Já o Atelier Maria Margarida, da chef Andrea Torres, está com as prateleiras cheias de azeites aromatizados, molhos e conservas especiais. As garrafinhas e frascos decorados com capricho podem ser a salvação quando o plano é evitar o burburinho do shopping.

"É ideal para amigo ou até para inimigo secreto", brinca a chef, que também incluiu no mix de produtos sequilhos amanteigados e geleia de amora, tudo embaladinho para ir direto para as mãos de quem merecer um mimo neste Natal.

No mesmo endereço, o Atelier Bombom também não deixa ninguém de mãos abanando. O panetone, claro, é o carro-chefe. Mas também tem kits de biscoitos e chocolates, já com cara de presente. "A loja fica aberta até dia 24 para as comprinhas de última hora", avisa Lucas Pinheiro, que toca o negócio junto com as irmãs Adriana e Thaís.

