Clubes de assinatura vendem produtos gourmet especiais

Já faz alguns anos que a venda por assinatura deixou de ser uma prática limitada às empresas de jornais e revistas. Hoje são muitos os produtos que podem ser adquiridos desta forma. Mas, recentemente, esta modalidade de compra vem se destacando no ramo da gastronomia. São os chamados clubes de assinatura gourmet.

Assim como acontece com a assinatura de revistas, nestes clubes os assinantes recebem periodicamente, no endereço desejado, produtos gourmet. "A principal vantagem para o sócio é a curadoria do especialista que sempre seleciona o melhor produto. Mas também a comodidade, porque a pessoa não precisa sair de casa para comprar", explica Renata Gancev, sócia-fundadora do Grão Gourmet, site de venda de cafés especiais.

Outro benefício é a exclusividade na aquisição de produtos que não são encontrados nas prateleiras de supermercados ou padarias. "O confrade tem acesso exclusivo a raridades da adega, lançamentos e safras especiais, além de 10% de desconto para compras no site, em todos os produtos do grupo", salienta Juciane Casagrande, diretora comercial do grupo Famiglia Valduga, especializado em vinhos e espumantes.

Variedade

Além de café, vinho e espumante, há uma variedade de produtos gourmet que podem ser adquiridos por meio de clubes de assinatura. Um bom exemplo são os sites de cervejas especiais, como o Clubeer.com.br e o WBeer.com.br.

Ambos oferecem aos sócios rótulos de várias partes do mundo, além de itens colecionáveis como bolachas (suportes para copo) e revistas.

Para os amantes do churrasco, o site da Sociedade da Carne oferece cortes especiais de carne. Os sócios podem optar por receber 2 kg, 4 kg ou 6 kg com valores em média de R$ 54,90 o quilo, dependendo do tipo de corte.

Além destes, há outros produtos gourmet que podem ser comprados em clubes de assinatura.

Virando sócio



Fazer uma assinatura gourmet é como efetuar qualquer compra pela internet. Basta se cadastrar no site desejado (veja alguns exemplos ao lado) e selecionar a opção de assinatura. A maioria oferece mais de uma opção de kit do produto com preços diferentes.

Qualquer pessoa pode entrar para um clube de assinatura gourmet. "Em geral são pessoas com o gosto apurado, que gostam de gastronomia, preocupadas com a qualidade e os ingredientes do produto que consome", diz Renata Gancev. "Mas também há aqueles que são curiosos ou que estão começando a conhecer melhor este mundo da gastronomia", completa.

