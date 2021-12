Clube oferece cardápio de cervejas diferenciadas

De produtos internacionais como Duvel, 8.6 Blond, Aynger Bairisch Pils aos nacionais Cerveja Inocente e Saison Umbu, a loja do Clube To Beer oferece um menu interessante quando trata-se de cerveja artesanal.

Fundado pelo publicitário Pablo Caldas e sua esposa Larissa Caldas, que é dentista, o clube-loja surgiu a partir da paixão de ambos pela bebida diferenciada.

"Eu e minha esposa sempre tivemos em comum o gosto por socializar através da cerveja: nos encontrarmos com amigos para bater um papo, enquanto apreciamos uma cerveja de qualidade e falamos sobre ela", explica Pablo Caldas.

O casal abriu a loja virtual, na qual se pode escolher avulso a cerveja que quer (mais de 20 rótulos), e o clube. No clube, que funciona através de uma assinatura paga mensalmente, a pessoa recebe seis cervejas mais dois rótulos em casa.

O associado pode escolher entre dois planos: Desbravadores e Conquistadores. Este, que custa R$ 130 (mais tarifa de entrega), é voltado ao cliente acostumado ao consumo do produto artesanal, portanto, recebe "cervejas mais encorpadas", como explica o próprio site. Aquele, que fica por R$ 100 (mais tarifa de entrega), é para iniciantes, por isso, oferece cervejas consideradas mais leves.

Mercado

Segundo Pablo Caldas, o mercado de cervejas artesanais no Sudeste e Sul do país está mais consolidado que na Bahia. "Aqui tem o agravante dos impostos. A cerveja que custa R$ 17 em BH, aqui é revendida a R$ 27. Mas, com a recente lei que normatiza a produção cervejeira no país, isso tende a melhorar", diz confiante o publicitário.

