Cláudio Nogueira: O futuro em transformação

Minha coluna do mês passado ("Lá Vem a Moçada") arrepiou os espessos cabelos de sobrancelha do meu amigo lombardo Dom Tommaso di Maderno, aquele que sob pseudônimo mora em Massarandupió e desfruta pelo mundo da milionária herança de sua avó Alba Fontecchia di Maderno, aristocrática hoteleira do Lago Di Garda. Ele mesmo, que costuma varar madrugadas nu em pelo pela linha verde trepado (êpa!) em sua Guzzi Nevada Áquila Nera 750cc.

Gourmet das tradições francesas e italianas (de certa forma, esta nascida daquela, pelas mãos dos cozinheiros de Catarina de Médici), amparadas em fundamentos seculares, Dom Tommaso é inimigo declarado das chamadas "reinvenções", ou "releituras" dos clássicos.

Não há como acalmar o anarquista lombardo. Deixe-mo-lo com seus impropérios, a seu modo justificados e compreensíveis. Cá pra nós, compartilho de muitos dos seus princípios.



Mas volto ao tema, conciliador: os jovens de que falei, cada vez em maior número, interessados ou já aplicados no mundo profissional das caçarolas e fogões, são a segunda ou terceira geração de outros que, em seus tempos, já vinham (muitos ainda em atividade) reduzindo cremes, manteigas e outras gorduras. E, ao mesmo tempo, descobrindo novos ingredientes vegetais, aproximando-se e estimulando produtores rurais e rodando o mundo atrás de técnicas e ferramentas para lidar com essa culinária em transformação. Sem abrir mão das carnes animais, porque não estou tratando de vegetarianismo que é farmácia homeopática, não culinária.



Essa transição de gerações marcou o encontro de dois berços culinários, o ocidente e o oriente. Europa e Ásia, agora unidos pela ponte dos negócios do turismo gastronômico, que revelaram grandes chefs japoneses, chineses, tailandeses, vietnamitas, uma aquarela de novos sabores, ingredientes e formas de preparo, além de utensílios fora do mundo do ferro e aço.



Hoje os sabores dos dois lados do mundo estão presentes em mesas próximas. Você encontra restaurantes de um mesmo nível de alta culinária europeia ou asiática em São Paulo, Nova York, Los Angeles, Londres, Paris, Rio de Janeiro, Tóquio, Pequim, Roma, Buenos Aires e muitas outras metrópoles.



Nesse quadro, aquilo que Dom Tommaso abomina era inevitável: as experimentações de uma culinária "fusion", o resultado dessa, digamos, suruba de ingredientes, técnicas, talentos e sabores. Mas, importante lembrar, o "fusion" não é um gênero, é uma disciplina de transição.



Muitos dos chefs orientais hoje estão também nos Estados Unidos, país que deu um salto de qualidade extraordinário em sua culinária nos últimos 20 anos. Não à toa funciona lá a mais prestigiada escola contemporânea de profissionais do ramo no mundo, o CIA (Culinary Institute of America), que bateu em prestígio suas antecessoras da Europa, como, por exemplo, Le Cordon Bleu.



Portanto, mesmo que o ronco do possante motor da Guzzi Nevada seja acelerado por Dom Tommaso para abafar minha voz, é irreversível o avanço dos jovens chefs, suas ideias e experimentações, nos trazendo mais do diferente (e não do mesmo).



Mas é indispensável para esses jovens (e onde pulo na garupa da moto do amigo) o conhecimento dos fundamentos e domínio da técnica da culinária francesa (e, atualmente, também a japonesa). E a ralação no calor de cozinhas tradicionais, de chefs formadores, é imprescindível. Só muitas queimaduras, febres e dedos cortados depois, ou seja, lá para os 35 anos para quem começou cedo (como convém), aí, sim, esse será o jovem (ou a jovem, as moças estão com grande pegada no ramo) preparado(a) para ganhar suas asas de liberdade diante dos fornos e fogões.



Boa e farta mesa, sempre!

