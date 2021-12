Cláudio Nogueira: Importância da culinária regional

Não tenho livro de receitas próprias. Não frequentei escola de culinária. Só me atrevo a cozinhar para a família e alguns amigos puxa-sacos. Até faço um bom salteado de legumes, o único problema é que não consigo recolhê-los de volta depois de os lançar da frigideira para o alto. E gostaria que Escoffier tivesse sido reproduzido em padrão holográfico 3D. Para que milhares dessas imagens fossem distribuídas às cozinhas de jovens pretensiosos cozinheiros que se autointitulam chefs, com uma única frase e só em francês a lhe saltar da boca, para ser repetida de 10 em 10 minutos num alto-falante obrigatório: "Enfant, a la merde"!



Não tenho paciência com a vaidade. Nem com a minha própria.



Então, pá (já denunciando a ascendência lusitana), por que A TARDE me chama para dividir o mesmo espaço de feras como Edinho Engel, Beto Pimentel e a bela Tereza Paim?



Tenho procurado descobrir e um espião que lá infiltrei me deu a pista: parece que o Vaguinaldo queria mesmo era o Jeffrey Steingarten, o americano ex-crítico da Vogue, que escreveu o best seller O Homem que Comeu de Tudo. Mas, adivinhando a borrasca nova-iorquina deste inverno (lá), o cara se mandou, com medo de congelar, e não sai mais de Papeete, onde só come peixinhos de aquário no vapor e não atende telefone nem e-mail. Como tenho fama de grande comedor (êpa!!!) e estou por aqui, sobrou pra mim.



Vamos trabalhar:



Quem é do ramo sabe que não existe uma cozinha nacional portuguesa, nem italiana, ou brasileira, ou de qualquer nação, salvo, talvez (mas não conheço), do Vaticano, o menor Estado do mundo.



A frase "amo a comida francesa" é tão falsa quanto relógio suíço das bancas da rua Chile. Você pode amar a técnica francesa de cozinhar (ademais, a técnica-padrão da alta culinária no mundo), mas ingredientes e resultado final são essencialmente regionais. Mesmo um coq au vin pode ser preparado de forma diferente na Bretanha e nos Alpes. Não há um polvo à espanhola - há polvo à galega, catalão, à madrilenha, etc.



Portugal tem 13 regiões culinárias reconhecidas (as Beiras, Alta, Baixa e Litoral, Entre Douro, Alto Douro, Minho, Trás-os-Montes, Ribatejo, Estremadura, Alentejo, Algarve e as ilhas Madeira e Açores). Seu mais típico prato, o bacalhau, é preparado de diversas formas e com guarnições diferentes em cada região. Esqueça um único "bacalhau à portuguesa".



A Itália tem uma das maiores diversidades regionais gastronômicas do mundo. Suas múltiplas fronteiras e seu celeiro central conferiram características muito próprias a cada região, mesmo próximas. Vêneto, Ligúria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Calábria, Sardenha, Lazio, Trentino Alto-Adige formam apenas a metade das 20 regiões de identidade culinária italianas.



A questão é: cozinha rima com ingredientes frescos e os mais frescos são os da região. É o princípio da horta da vovó.



E o Brasil? Já no adiantado da hora (desculpe, do espaço), vamos deixar pra outra ocasião. Nos limitemos à Bahia. E quais são as identidades culinárias baianas? Quem conhece licuri ou sabe preparar uma fritada de maturi (mata quem?), além do Beto Pimentel? Quem já comeu salada de peguari no Botelho (bote de quê, mesmo?).



Onde está o melhor mel da Bahia, a melhor manteiga, o que distingue a carne-do-sol de dois pelos e onde encontrá-la? Qual é a mais apropriada vinha d'alhos pro assado de bode?



Como se pode mapear ingredientes e técnicas das cozinhas africana, sertaneja e praiana da Bahia, cuja única tentativa de codificação dessas influências foi feita por Guilherme Radel, engenheiro, pesquisador e cozinheiro diletante, em sua alentada trilogia, há muitos anos?



Tão importante quanto o aluno do Senac no Pelourinho aprender a fazer um bechamel é conhecer as espécies e os diversos processos de limpeza e cozimento da rica mariscaria do recôncavo.



E, mais que tudo, passa da hora de a Bahia deixar de ser apenas a referência do acarajé e da moqueca e catalogar, incentivar, formar, divulgar e fazer chegar o turismo até sua riqueza regional de ingredientes e sabores, em roteiros diversificados, que levem muito além do dendê (maravilha dentre os azeites) e do leite de coco (nem tão especial assim). A gastronomia regional é a maior fonte de divisas do turismo no mundo. Pode ser a nossa. Da Bahia. E do Brasil.



Recomendo três livros para o leitor enriquecer seus conhecimentos da cozinha regional brasileira: a preços populares, Viagem Gastronômica Através do Brasil, de Caloca Fernandes (Editora Senac/Estúdio Sônia Robato) e Roteiros do Sabor Brasileiro, de Chico Júnior (CJD Edições). Em edição de luxo, D.O.M - Redescobrindo Ingredientes Brasileiros, do chef Alex Atala (Edições Melhoramentos), um dos grandes da cozinha mundial, pesquisador incansável, brasileiríssimo, que honra nossa cultura gastronômica.

Boa e farta mesa, sempre!

