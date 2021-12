Cláudio Nogueira: Dialética portuguesa

O mestre da crônica esportiva, Armando Nogueira, com quem tive o prazer de trabalhar durante 12 anos na Rede Globo, onde era o diretor de jornalismo, embora nunca tenha calçado chuteiras deixou frase inesquecível no meio: "O futebol me deu a dialética da vida".

Eu, que nunca empunhei caçarolas profissionalmente, parafraseio o saudoso Armando: "A culinária me deu a dialética da vida". A dialética, como sabemos, é "todo processo que é incessante, progressivo, movido por oposições violentas e que avança por rupturas". Mas também é, conforme Aurélio, "a arte do diálogo".

Acabo de chegar com Virgínia de Portugal. Algarve e Alentejo. Acabo de chegar do país de meus avós, minha segunda pátria, de onde, por falta de futuro, 200 mil jovens emigraram nos últimos dois anos; mais do que todos os bebês que nasceram em Portugal no mesmo período.

Acabo de chegar da sexta viagem a Portugal. Onde tudo que mudou nas últimas décadas foi o período logo após a sua entrada para a comunidade europeia, quando foram fartos os recursos para infra-estrutura. E, como consequência e em comum com países que conhecemos bem, muito se desperdiçou inconsequentemente.

O primeiro-ministro Lemos Passos acaba de informar que Portugal não mais tomará dinheiro novo dos organismos de ajuda internacionais, pois está, enfim, equilibrando suas finanças. Mas será um longo processo antes que volte o emprego e que regressem pelo menos em parte os seus jovens.

Acabo de chegar de onde, como nunca, a culinária me faz a dialética da vida. Lá está o Alentejo como sempre. Onde as videiras, logo após a colheita, são radicalmente podadas até seus troncos encarquilhados ficarem nus diante do sol. E logo começarem a receber novos galhos, que darão nova safra de uvas no próximo ano. E assim, nesse contínuo processo, envelhecem as videiras, sempre férteis.

Acabo de chegar de onde sempre as migas, sejam de bacalhau, de porco, ou de verduras, terão que começar com o pão e só serão servidas no inverno. De onde o gaspacho, a sopa fria de tomates e pepino só se come no verão. Acabo de chegar de onde as "ementas" (cardápios) afixadas nas portas do restaurantes e tascas desde sempre e para sempre terão pratos de cordeiros e carneiros, de bochechas de porco, de peixe galo, de polvo, de amêijoas e, na temporada de caça, de lebres e perdizes.

Onde os chocos são quase lulas gigantes, mas se deixam espetar mansos por varas nas marés baixas das rias, as grandes lagoas de mar do Algarve.

Saíram portugueses, chegaram chineses, ingleses e alemães, mas ainda são os da terra que bebem, como sempre beberam, mais da metade da produção de vinho do Alentejo. Mesmo o que se poderia considerar de segunda linha após as exportações, ainda é bom e muito bom o suficiente para que comprem o que aqui nos pesa no bolso após a travessia do Atlântico. Queijos, embutidos e bacalhau, principalmente.

Acabo de chegar de onde, em 1680, com "todas as licenças necessárias & Privilégio Real", Domingos Rodrigues publicou seu Arte da Cozinha, quase dois séculos antes do nascimento de Auguste Escoffier, o codificador da culinária francesa.

O trasmontano Rodrigues brilhou nas fornalhas reais de D. Pedro II (o de Portugal, não confundir com o do Brasil). Suas receitas de carne, de aves, caça, peixes e sobremesas (antes das hoje conhecidas conventuais) poderiam estar à mesma época e mesmo muito depois, nas melhores mesas de Paris, Londres ou Milão.

São mais de uma centena, onde se incluem, como nos livros de Antonin Carême editados mais de século depois, a relação de pratos para banquetes "ordinários e extraordinários" e comentários de como servir.



Acabo, enfim, de chegar de Portugal. Do Algarve e do Alentejo. Das serras e rios do norte, dos pastorinhos de ovelhas, das famílias das casas de armarinho e secos e molhados. De Camões e Fernando Pessoa. Das sardinhas a comer com tudo dentro. De Domingos Rodrigues, poeta de cozinha real. De onde o tempo fica à espera do que não vê. E onde se vê tudo que o tempo nos dá a ver.

Acabo de chegar de onde moram um pedaço do meu coração e minha base dialética/culinária.

Boa e farta mesa, sempre!

adblock ativo