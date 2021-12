Cláudio Nogueira aborda interesse de jovens por culinária

Meu filho tem 23 anos, mora no Rio e cursa o penúltimo período de Psicologia na UFRJ. Seus interesses, além da leitura dos clássicos de sua futura profissão, são rock'n'roll (é baterista amador), viajar pelo mundo em férias e ... cozinhar. Sim, cozinhar, pesquisar novos pratos para os amigos e na medida em que seu orçamento universitário permite, ir a bons restaurantes.

Bem, somado a 1,76m, corpo malhado e um belo par de olhos verdes, com inglês como segunda língua, aí estaria o modelo feito e acabado do que minha geração chamava de "um bom partido". Certo? Errado! Casar é algo distante das metas de Caio, que, não obstante, é fidelíssimo em cada namoro, bem poucos para quem na sua idade mora sozinho em Ipanema.

Em janeiro, ele estava em férias em Salvador e um dos seus programas, acredite, a seu próprio pedido, foi passar um dia inteiro na cozinha de um grande restaurante. Queria ver, sentir, viver a experiência do calor, da disciplina, da ordem das coisas em uma cozinha profissional.

Meus bons amigos do Barbacoa providenciaram o day-kitchen de Caio. Florisvaldo, o maitre/gerente; Raimundão, o chef e Ceará, o mago das grelhas, além de toda equipe, incluíram meu filho como um efetivo ajudante da cozinha, com uniforme e tudo. Até a barba teve que raspar, de véspera - exigência sanitária da casa.

Onde quero chegar com essa conversa toda? O ponto é o seguinte: cada vez mais jovens, de ambos os sexos, se interessam por culinária e isso tem um grande significado para a renovação de quem está por trás dos balcões, ou diante das caçarolas: a cozinha brasileira está se reinventando, tornando-se maior do que suas heranças de raiz, a portuguesa, a africana, a indígena e, vá lá, a italiana a partir dos anos 30.

Nada mais distante dos planos de Caio do que se tornar um cozinheiro profissional. Mas assim como quem jamais empunhou um pincel pode ser um grande admirador de Picasso ou Renoir, ele admira a arte culinária e quer fazer parte, a seu modo, desse mundo.

Caio e seus amigos, ou seus iguais pelo mundo, os jovens independentes, entrantes na vida profissional, formam parte da atual e da predominante futura geração de gourmets, que obrigatoriamente levarão a outros jovens, como eles, terem futuro à frente dos fogões. Moças e rapazes antenados com as tendências da culinária no mundo, com cada vez maior preocupação de parcerias com seus fornecedores, com novos equipamentos e novas ferramentas de gestão. Sim, de gestão, porque acaba-se o tempo do chef-chef, que mesmo o fazendo muito bem, só sabe cozinhar, desconhecendo custos e processos empresariais do ramo.

A esse propósito, termino com uma historinha exemplar de empreendedor "das antigas" no ramo da comida. Ano 1987, eu acabado de chegar a Salvador para dirigir a Band, nosso diretor comercial Milton Barbosa me leva a um novo parceiro, um restaurante ali para os lados da Pituba. Chegamos, hora do almoço, tudo vazio, o proprietário (e cozinheiro) de copo de uísque dose dupla na mão, mostra a casa e diz: "Comprei isso aqui para cozinhar para mim mesmo, me dar esse prazer, o que vier é lucro". Oferece o cardápio, some-se para a cozinha com nova superdose no copo, lá vem a comida.....toda pré-pronta, esquentada em micro-ondas (o Chef Waves, como brincam os cozinheiros americanos).

Com jeito, saímos e digo pro Milton: "Não vai adiante". Fechou menos de dois meses depois. Essa, certamente, já não é a maior parte da atual geração de chefs e proprietários de restaurantes bem-sucedidos, e não será, definitivamente, da próxima. Caio chegou em casa com muitas histórias de cozinha e um caderninho que levou para anotar um resumo da planilha de custos do restaurante, para entender a razão (e justiça, segundo ele) das porções e dos preços.

Boa e farta mesa, sempre!

adblock ativo