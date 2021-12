Cláudio Nogueira: A cara do povo está nos mercados

Nada me é tão gratificante quanto alguém que vai viajar me pedir dicas de mercados populares das cidades para onde vai, ao invés de querer indicação de restaurantes, ou de shoppings.



Em primeiro lugar, esse é o meu vício: todo primeiro dia livre em cidade que não conheço é dedicado a visitar o seu mercado popular. Sempre tem um, às vezes vários. É lá que está a cara do povo: o que conversa, do que gosta, o que come, o que bebe, como se veste e se comporta, o que compra (e o que vende). É o melhor intensivo "sociológico" para o turista. E, de quebra, provamos as delícias e mesmo as estranhezas da terra.



Os mercados populares têm em comum a ancestralidade oriental de suas origens - nas caravanas e postos de trocas de mercadorias. Muitos são centros de abastecimento no atacado de suas cidades, ou regiões.



Onde estão os melhores peixes e frutos do mar de Madri? Claro, no seu quase centenário (1916) Mercado San Miguel, na praça do mesmo nome, no centro da cidade. Um edifício lindíssimo, todo reformado em 2008, onde além dos frutos do mar, você tem os melhores queijos, embutidos, vinhos, livrarias de culinária e bares de tapas e comidinhas até 2h da manhã.



Em Barcelona, o Mercat de San Josep de La Boqueria (assim, escrito em catalão) é de 1840. Fica na Rambla de San Josep, onde foi um antigo convento e, onde, antes dos frades, eram os açougueiros que ocupavam o pedaço. No La Boqueria, brilha o Pinotxo Bar, com seus tapas exclusivos e sanduíches de embutidos de salame pata negra.



Lisboa tem mercados variados, como a Feira da Ladra, ao ar livre, no Campo de Santa Clara e o Centro de Artesanato, Cultura e Arte Popular, onde funcionou por muito tempo o Velho Mercado da Ribeira. Sim, porque mercado popular não é só de comida e bebida, é também de roupas, artesanato, música, teatro, etc. Manifestações e saberes vários de um povo.



Paris tem seus pequenos mercados ao ar livre, os Marchés Saint Honoré, Bio Raspail, Bastille e o maior, Mercado de Aligre, na praça Aligre, com seus brechós, barraquinhas de lanches, restaurantes.



Os três maiores mercados populares do Brasil são centros de abastecimento regionais.



O Mercado Central de Belo Horizonte (1929), com suas 400 lojas, reflete a alma mineira como a poesia de Drummond. Tudo que nasce ou é feito em Minas lá está: queijos das serras, ervas, raízes, embutidos, carnes, peixes de rio, cremes e manteigas, doces e os inigualáveis tira-gostos, como o fígado de boi na chapa com jiló e as linguicinhas na brasa. Sempre com muita cerveja.



Em São Paulo o Mercado Central, desde 1933, ocupa o mesmo edifício estilo eclético, de ferro e vitrais, totalmente reformado em 2004.

O paulistano não se entende sem ele. Vende o melhor bacalhau que se pode comprar no Brasil. Vende de tudo. E vende duas tradições da alma paulista, o bolinho de bacalhau e o sanduíche (chamado lanche) de mortadela. Se você prová-los, também vai entregar a sua. Se já não entregou.



No Rio, além dos "classes-média" Ceasas de Botafogo e Leblon, a alma carioca está no Mercado da Cadeg, na Rua Capitão Félix, em Benfica, zona norte. Um "monstro" de 100 mil metros quadrados, com barracas de qualquer tipo de alimento, tudo fresco, pronto para o atacado e também para o varejo nos diversos bares e restaurantes que abriga, entre eles a Cantina da Concertina, com o considerado melhor bolinho de bacalhau da cidade e show lusitano ao vivo aos sábados. E fica a 5 minutos da Feira Nordestina de São Cristóvão, a esticada perfeita.



Falei dos mercados e de seus espelhos da alma dos povos por conta da inauguração do nosso agora Mercado do Rio Vermelho, antiga Ceasinha. Tenho ouvido críticas e tenho ouvido elogios, estes em maior número. Os críticos se apegam aos 25 milhões de reais gastos pelo Governo do Estado. Acham demais. Mas o quê é demais para melhorar o asseio, o conforto, as opções e dar vida longa a um ponto tão tradicional? A Ceasinha, ao lado da Feira de São Joaquim, era a alma do soteropolitano. Não são a mudança de nome, nem a reforma das instalações que farão mal a ela. Até desconfio que o mercado continuará sendo chamado de Ceasinha. Isso é bom. O Maracanã mudou oficialmente de nome há muito tempo, mas diga ao carioca que ele vai domingo ver o Fla-Flu no Estádio Mário Filho! Com todo respeito pelo cronista, ele vai pro Maracanã. O soteropolitano continuará indo à Ceasinha. Lá está sua alma.



Boa e farta mesa, sempre!

adblock ativo