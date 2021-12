Chocolate com sabor de Brasil

Que tal matar a fome, de forma saudável e equilibrada, com filé grelhado com molho de chocolate meio amargo e farofa de castanha do Pará? Ou com massas de penne com manjericão e nibs de cacau? Isso pode ser feito em Belém (PA), onde o chocolate saiu da sobremesa e foi para o prato principal.



A inovação faz parte de uma campanha de valorização do produto, cujo uso só tem crescido a cada ano e, por isso, se tornado mais sofisticado entre os principais chefs de cozinha do Brasil. São infinitas as possibilidades de combinações dos chocolates com alimentos doces e salgados.



"O importante é sempre trabalhar com produtos de qualidade, com teor de cacau de 50 a 70%", orienta a francesa Chloé Doutre-Roussel, especialista em degustação de chocolate e uma das maiores autoridades mundiais no assunto.



No caso dos doces, Chloé diz que é preciso estar atento aos vários tipos de açúcar, sobretudo se a combinação com o chocolate vir acompanhada de milho, mel ou amendoim, ricos em carboidratos.



"Para um melhor equilíbrio com esses alimentos, talvez seja melhor nem usar [o açúcar]", diz a especialista, deixando também a liberdade da invenção para o chef.



Valorização



Os pratos citados acima são servidos nos restaurantes mais sofisticados do Pará. O filé grelhado com molho de chocolate e farofa de castanha do Pará, por exemplo, é encontrado na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém e onde funcionava o antigo porto da cidade. É um prato de sabor doce, a carne é levemente temperada.



Na Estação das Docas trabalha a chef Daniela Martins, que criou a iguaria especialmente para apresentação durante o 2º Festival Internacional do Chocolate e Cacau, realizado semana passada na capital paraense. O evento movimentou bares e restaurantes, em busca da valorização de um dos principais produtos locais: o cacau, que coloca o Pará como segundo maior produtor no Brasil (100 mil toneladas em 2013), atrás apenas da Bahia (180 mil toneladas de amêndoa da fruta).



"Com pratos como esse estamos mudando a característica do chocolate, colocando-o como principal alimento, ao lado das iguarias tradicionais do Pará [o açaí, castanha e pescados]", comenta a chef Daniela, que antes do prato principal serve entradas como a de beiju marajuara e biscoito de tapioca com pasta de baddok.



Aprender a consumir



E o evento em Belém serve não só para beneficiar o cacau paraense, mas também a produção nacional, com destaque para a Bahia, único estado do Brasil onde estão as moageiras de cacau, as quais produzem a pasta da fruta, chamada também de lícor. É da pasta que é feito o chocolate.



O evento no Pará foi coordenado pelo empresário Marcos Lessa, organizador de festival semelhante que já ocorre em Ilhéus, sul da Bahia, no meio do ano. Ao todo, o festival, que durou quatro dias, reuniu 65 expositores e teve público estimado de 25 mil visitantes.



"O objetivo é disseminar a cultura do chocolate de alta qualidade. Para o produtor, é para ele agregar valor ao produto e diversificar a produção. E para a população, de modo geral, é para valorizar o nosso produto e aprender a consumir. Nosso chocolate está competitivo em qualquer lugar do mundo, estamos fazendo chocolate de verdade", afirmou Lessa, dono da Chor, uma das 15 marcas baianas.



Segundo Lessa, há uma negociação já feita para o evento ser realizado também em São Paulo e Curitiba, com produtos da Bahia - incluindo o chocolate: "Será um evento gourmet, onde pretendemos pegar produtos como cachaça, o doce, chocolate, tudo da Bahia".



Para Lessa, é inadmissível que em estados como Bahia e Pará a pessoa chegue aos hotéis e encontre uma barra de chocolate que não tem nem o percentual, ou que chegue no restaurante e não tenha suco de cacau ou sobremesa de chocolate com cacau 70%. "Nosso papel é estimular que o consumo esteja associado ao turismo", finalizou.

adblock ativo