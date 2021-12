Chef Tereza Paim comanda gastronomia no Domingo Cultural

Neste domingo, 28, no Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, inicia o projeto Domingo Cultural, comandado pela chef Tereza Paim, das 7h às 19h.

O evento conta com um grande numero de voluntários, com o objetivo de angariar fundos para a restauração da sacristia toda em ouro da Igreja do Carmo, e reabrir o museu, que contém mais de 2.400 peças de arte sacra, ambos fechados a 22 anos.

Também faz parte da programação uma série de palestras de diversos temas, para agradar a todos os públicos.

adblock ativo