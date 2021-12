Chef Murilo Brocchini faz comida saudável inspirada na Ásia

Durante o Carnaval, enquanto a maioria dos amigos estava se acabando na folia, Murilo Brocchini passou boa parte do tempo debruçado sobre os livros e a internet fazendo aquilo que mais gosta, depois de cozinhar: estudando.

Em princípio, o tema eleito era o uso da folha de bananeira no preparo de alimentos. Pesquisa daqui, pesquisa dali, ele acabou mergulhando um pouco mais fundo na cozinha dos países asiáticos.

"Estou meio encafifado com esse tema ultimamente", brinca o chef. "Porque há elementos muito parecidos com os nossos, como leite de coco, coentro, pimenta", enumera.

Pois na sequência, João Telles, proprietário do Saúde Brasil, pensou que Brocchini poderia ser um bom nome para movimentar o restaurante com um novo festival.

Só no almoço

"Eu o convidei para ser nosso chef por uma semana e ele logo sugeriu o tema", conta Telles, avisando que a "residência" começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 14, sempre na hora do almoço.

Mas ele abriu as portas para nos antecipar parte do que vem por aí. Das mãos do próprio dono da casa, experimentamos um mix de preparações que estarão no bufê de saladas, como opções frescas para iniciar a refeição.

Quiabo cozido no vapor ganha a companhia de brotos de feijão e alfafa, mix de pimentões coloridos, nhoque de ricota com beterraba. Destaque para a batata yacon, que tem textura semelhante à da maçã e pode ser comida crua.

Já o chef convidado nos sugere experimentar uma deliciosa combinação de bifum com legumes.

O macarrão de arroz mantém consistência firme depois de ser deixado de molho em água morna. Cenoura, mandioquinha e brócolis entram na receita, também sem perder a crocância.

Diversidade

É evidente, pois, a queda de Murilo Brocchini por um país asiático em especial. "Tudo começou com a paixão pela cozinha tailandesa", admite o chef. Mas ele garante que haverá diversidade no menu do festival.

Pelo menos a lista que ele nos mostrou promete. Espetinho balinês de frango ao molho satay, Salada de camarões com frutas e pimentões ao molho agridoce picante, Pirâmides de arroz vietnamita recheadas com cogumelos estão na lista.

