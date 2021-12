Chef mineiro Zezinho Souza assume a cozinha do Santo Pesce

Um picadinho de filé acompanhado de couve refogada, farofa de manteiga, arroz com caldo de feijão, banana-da-terra e ovo frito com aquela gema molinha. É de dar água na boba. E é isso que Zezinho Souza espera que os clientes do Santo Pesce sintam ao olhar o novo cardápio.

O menu começa a valer esta semana, depois de 40 dias exercitando a máxima de que menos é mais. "Fizemos um bem mais enxuto, mas ainda assim diversificado", diz o chef, que agora responde por tudo que sai daquelas panelas .

A linha mestra continua sendo a mesma. Mas o novo chef pretende trazer novo fôlego para as receitas que saem da cozinha. "A filosofia da casa passa pela comida mediterrânea e contemporânea, isso não vai mudar. Mas temos que ter um diferencial, então vou trazer uma pegada regional", adianta, lembrando sua origem mineira.

"A ideia é dar personalidade, identidade. Que o Santo Pesce apresente uma gastronomia de assinatura", acrescenta.

Ótimas intenções

Alguns felizardos puderam conhecer as intenções do cozinheiro durante um jantar exclusivo para convidados, no início do mês.

Na ocasião, passaram pela mesa pratos como salmão defumado com caviar negro e galeto desossado recheado com farofa de damascos, creme de limão siciliano e arroz sete grãos cremoso.

Mas nada ganhou mais elogios do que o Bacalhau Pescador, que traz a posta do peixe marinado com ervas e azeite extra virgem, assado e servido com panaché de frutos do mar, arroz negro e cheiro verde.

Na hora da sobremesa, o destaque ficou por conta de um sorvete de pistache com lâminas de amêndoas.

Três frentes

Assim como os convidados daquela noite, Zezinho Souza atendeu a um convite do empresário Pedro Miguel, um dos sócios do empreendimento.

Na bagagem, ele traz uma experiência de mais de 15 anos só em Salvador, para onde veio trazido pelo extinto Café Cancun. Depois, sua principal empreitada foi o Ercolano, que deixou em 2013. "Ali eu acompanhei desde o primeiro tijolo", brinca.

Agora no Santo Pesce, Zezinho Souza tem o desafio de imprimir sua marca em três frentes. Isso porque o restaurante abre diariamente, com três opções de serviço funcionando simultaneamente na hora do almoço: bufê, executivo e a la carte.

No bufê, além de uma grande variedade de saladas, molhos e antepastos, figuram pratos quentes à base de legumes, massas e proteínas. A partir de agora, o cliente ainda poderá incrementar seu prato com porções de carnes especiais grelhadas à parte.

À noite, a estrutura muda um pouco de figura. O menu a la carte se mantém, mas sai o executivo. E o bufê ganha uma cara mais despojada, com petiscos, massas e caldos, para combinar com o chope da happy hour.

