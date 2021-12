Chef Kátia Najara ensina pratos práticos e leves para crianças e adultos

A chef Kátia Najara vai ministrar oficinas de culinária para adultos e crianças. As aulas acontecem entre os meses de fevereiro e março, sendo a primeira nesta quarta-feira, 6, no Makerspace da Acbeu, no Shopping Barra.

Durante os cursos, a chef vai apresentar pratos práticos, leves, mas também charmosos, como os três antepastos - Cestinhas de caprese, Terrine de queijo azul e Bombons de ameixa com parma. A cozinha mediterrânea ganha destaque na produção de conservas de cogumelos frescos e berinjelas ideais para montagem de bruschettas. Quem está no ritmo de dieta, típico de início de ano, pode aproveitar a oficina de saladas de verão, que ensina duas formas de montar essa refeição fresca e leve.

Já as crianças vão aprender como produzir biscoitos em formatos distintos e com aromas variados: limão, canela, chocolate e parmesão. Os pequenos também podem participar da oficina de Sandubas do Bem, feitos com produtos suculentos e ricos em proteínas.

A inscrição pode ser feita no Sympla ou no balcão da unidade Acbeu do Shopping Barra, sendo que neste caso há desconto. As inscrições custam R$ 55 para crianças e R$ 110 para adultos.

