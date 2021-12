Chef inova e cria "ovos" em forma de personagens infantis

Os "Minions" já são fofos na versão brinquedo, imagine ele todo de chocolate. Que gostosura, hein! Essa é a ideia do chef Gustavo Candotta, da Confeitaria Saint Michel, em Vilas do Atlântico, que esse ano resolveu inovar na preparação dos "ovos" de Páscoa e trouxe os personagens infantis para sua cozinha.

Além dos bichinhos amarelinhos do filme "Meu Malvado Favorito", da bancada do chef saíram Olaf, o bonequinho de neve que encanta em "Frozen", o passarinho vermelho do "Angry Bird" e o divertido Mike Wazouski, do longa "Monstros S.A".

Os "ovos" são feitos de forma artesanal com chocolate belga. O chef explica que o "corpo" dos personagens são em chocolate branco, mas a base é do tipo amargo. As delícias variam entre 350 e 650 gramas, sendo que o "Minion" completo (com roupa) é o mais pesado.

Sucesso do momento, Olaf já está esgotado, mas Gustavo disse que ainda é possível comprar os "ovos" dos outros personagens. Artesanal, esses "ovos" são mais salgados do que os tradicionais encontrados nos supermercados. O preço varia entre R$ 89 e R$ 149, a depender do modelo.

