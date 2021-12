Chef Beto Pimentel: Do pão ao renascimento

Chegou a Páscoa, evento religioso considerado (pelas igrejas ligadas a esta corrente religiosa) como a maior e a mais importante festa do Cristianismo. E nesta Sexta-Feira Santa vamos unir a família para a ceia sagrada, onde o pão nosso de cada dia foi transformado em uma das mais saborosas iguarias do mundo: o nosso vatapá. Mas, por favor, não o façam com pão dormido ou "pão velho", pois os mesmos podem estar com multiplicação de fungos. Os escravos faziam vatapá com o pão velho, somente porque eles não tinham acesso ao pão fresco! Aconselho também a usar no lugar do pão o inhame, a fruta-pão, o aipim, o jerimum ou abóbora. Fica mais gostoso e muito mais saudável!



Sei que vocês vão saborear também outros pratos maravilhosos como moquecas, caruru, efó, xinxim de galinha, bacalhau. Mas não esqueçamos de priorizar o mais importante: os sentimentos nobres. Melhorando assim nossos relacionamentos e a união do mais sagrado tesouro que temos, a nossa família. Sempre importante lembrar que quando desejamos a paz não impomos restrições, oferecemos perdões!



Mudando de assunto, não posso deixar de mostrar minha alegria em perceber um movimento maior e novo, dentro da nossa gastronomia.



Dias atrás Salvador foi palco de um dos maiores eventos gastronômicos da América do Sul - o Mesa ao Vivo Bahia, conhecido como a "bíblia da gastronomia". Vários chefs conhecidos nacionalmente exibiram suas técnicas e criatividades. Na minha opinião, o principal conteúdo deste memorável acontecimento, foi a oportunidade que os novos e talentosos chefs baianos, elaboraram e mostraram, com enorme capacidade criativa, sabores, texturas e cores.



Essa é a cara da nova e moderna culinária baiana. Se somos a terra da gastronomia, da poesia, da alegria, notei que eles estavam cientes do sucesso que fizeram; isso estava estampados no brilho de seus olhos e tenho certeza que esses jovens não perderão a humildade, estarão centrados na simplicidade e jamais oferecerão o cálice amargo da arrogância. Recebam os meus parabéns e saibam que todos os baianos estão orgulhosos! (Queria citar o nome de todos, mas a editora me mata! Risos).



Saindo da Bahia e indo para nossa irmã África, tenho que falar do "rei da gastronomia africana", o senhor do gosto, do sabor, o grande pesquisador da natureza, que trouxe para a panela o cheiro e o sabor das savanas e também os ninhos de cipós com aromas e sabores exóticos. Do mais belo continente que adelgaçou os pratos e o ambiente. Parabéns doutor, alquimista e chef João Carlos Silva, da paradisíaca ilha de São Tomé e Príncipe.



Me lembrei também da excelente aula/palestra do chef Felipe Bronze - o mago da cozinha! Quem sabe um dia ele descobre a pílula da eterna juventude e eu possa continuar sempre de dia na agricultura e a noite na criatura...



Não há amnésia que faça alguém esquecer o Jantar Magno realizado no mais belo restaurante da Bahia, sob o comando do mais competente chef e anfitrião, o fidalgo Edinho Engel. Todos se deliciaram saboreando, aguçando seus sentidos diante do vitrô das delícias de chefs talentosos e renomados vindo de diversos estados do Brasil.



E já começou outro festival - o Comida di Buteco! Boteco é sinônimo de bate-papo, de paquera, de namoro, de aconchego. É hora de petiscar sabores personalizados, é hora dos botequeiros aguçarem sua criatividade, estamos na terra de uma das maiores diversidades climáticas do mundo, pois estamos na Bahia, a terra que tem cinco biomas e uma gama de nutrientes.



Como adoro um bom barzinho, me empolguei e acabei de criar um "samba de boteco" :



Amor eu sei, a vida não me dá nada ruim./ Provei, gostei, a vida já deu você pra mim. / E venha sim / Vem ver como se faz felicidade / Vem ver como se ama de verdade/ E venha sim, não deixe esse amor virar saudade/ Vai ser ruim, cadê o seu carinho que não chega/ Esquente esse chamego minha nega / Saltar e não achar a sua mão / É pisar na vida e se sentir sem chão/ Não vai dar não / Eu vivo com você no pensamento / Não existe mais cordão de isolamento/ Segure e aperte forte a minha mão / São dois corações em explosão/ A vida já sorriu, é só beleza/ O mundo já gritou: "adeus tristeza "/ Cadê, cadê, eu procuro e se esconde. / Você é jabuticaba ou é a fruta do conde

adblock ativo