Na porta aberta de casa, um sorriso largo para receber quem vem. É que a chef baiana Lilian de Almeida anda assim, cheia de alegria: aos 33 anos, ela é a única representante do Nordeste no concurso Sobremesa Premiada Le Cordon Bleu.

A boa notícia a chef soube no ônibus, enquanto ia se matricular num curso de inglês. "Uma moça me ligou dizendo que estava feliz em me dizer que eu era uma das finalistas do concurso", Lilian conta, toda feliz.

A competição se encerra no dia 10 de fevereiro e a campanha para a sobremesa preparada pela moça anda forte nas redes sociais. Tanto é que amigos e artistas organizaram uma forma de apoiar Lilian: a campanha Ajude a Realizar Esse Sonho.

A votação acontece pelo site do concurso. A receita da baiana já conquistou mais de cinco mil votos. Se ganhar, Lilian vai arrumar as malas: o vencedor leva uma bolsa de estudos para a escola de culinária Le Cordon Bleu.

A sobremesa

A receita de Lilian inscrita no concurso é a Tortinha com Creme de Mandioca e Calda de Frutas Tropicais. "Pensei: minha cara é o que for a Bahia. Queria uma coisa bem brasileira, então uso mandioca, acerola, umbu, jaca dura, leite de coco, essas coisas", ela conta.

Risonha, Lilian diz que ficou surpresa com a adesão das pessoas à votação nas redes sociais. "Fiz um post no Facebook e começou a bombar. Quando fui ver, tinha mais de 500 compartilhamentos. Tem gente fazendo campanha da Alemanha, da Austrália".

Em paralelo, ela administra ainda o canal Gourmet Express, no Youtube, no ar há duas semanas. Ela e a chef Andrea Albuquerque se revezam fazendo receitas para o público.

Mariana Paiva Chef baiana é finalista em concurso internacional

Carreira

Lilian começou a cozinhar há dez anos, lá em São Paulo. Mas a verdade é que desde pequena brincava de ser chef na cozinha da casa da avó, no Bonfim.

Enquanto o avô jogava dominó e os pais iam trabalhar, Lilian brincava de catar mariscos na praia. Chegava em casa e ficava na barra da saia da avó, vendo tudo que ela fazia na cozinha. E aprendendo.

O avô também tinha seu papel: de vez em quando chegava com leite condensado e ovos. Pedia à neta um "pudinho", como ele chamava pudim, e a menina que ainda não alcançava a pia subia num banquinho para fazer. Saía gostoso.

Depois de crescida, já trabalhando com comunicação em São Paulo, Lilian começou a se oferecer para fazer a comida dos camarins dos eventos nos quais trabalhava como produtora.

A vida era corrida, mas a pausa garantida era no almoço no restaurante Apfel, no centro. E foi lá que um dia tomou coragem e pediu emprego. Não tinha. Mas nos Jardins, sim.

De lá, a moça foi trabalhar no Recanto Vegetariano e depois, no Bio Alternativa, como assistente do chef Fabio Castell. "Aprendi muito com ele. Nessa época sofri um acidente, tive minha filha Lis e voltei para Salvador para estudar".

Aqui, a moça não quis desistir. "No Carnaval do ano passado, comprei um garrafão de nove litros e fui pra rua vender caldo de sururu. Bombou".

Lilian agora trabalha ao lado de Kátia Najara e já assinou cardápios para espetáculos (como Parece Um Bolero, de Paula Lice) e exposições (Carybé Ilustra Jorge Amado), além de eventos como a festa de lançamento do Bahia Internacional Guide.

