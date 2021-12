Cervejaria artesanal aposta na experiência da imersão para conquistar espaço

Minas Gerais, terra conhecida por sua gastronomia rica, saborosa cachaça, queijos e uma infinidade de derivados do leite, é ainda famosa por barzinhos, botecos e afins. Talvez por isso, a boa cerveja também esteja entre as preferências dos moradores locais.

E se a pinga do estado é tida como uma das melhores do mundo, agora é hora de apostar que esse título pode chegar às cervejas artesanais feitas por lá. Essa é a meta da cervejaria Wäls, nascida em Belo Horizonte e que começa a ganhar mais espaço nacional e mundialmente com diversos prêmios internacionais.

A Wäls foi fundada em 1999 pelos irmãos Tiago e José Felipe Carneiro, e há dois anos, faz parte do grupo Ambev, em uma negociação que não teve valores revelados, mas promete manter a essência de fazer cerveja artesanal diferenciada, de qualidade, mas agora em larga escala. Tanto que os irmãos continuam à frente do negócio e deram um passo gigante para a cervejaria com a inauguração do Ateliê Wäls.

Há dois meses em funcionamento em um mirante entre as montanhas do bairro de Olhos D'Água, em BH, o espaço é mais que a sede da empresa e sim um complexo de três andares que reúne barris para maturar cervejas, restaurante e loja em um espaço de 1.900 m².

"Tudo aqui foi criado para uma imersão no mundo da cerveja. Queremos ser referência em todos os detalhes", garante, José Felipe.

Por fora, a arquitetura moderna do prédio, projetado por Gustavo Penna (mesmo do Centro de Convenções de Inhotim e o novo Estádio do Mineirão), impressiona. Por dentro, os números seguem o mesmo caminho com o maior "barrel room" da América Latina. Ele tem capacidade para 100 mil litros de cerveja envelhecidos em barricas (12 tipos de madeira, que vão desde carvalho francês e americano, até alguns feitos com a madeira brasileira umburana) e adega com 20 mil garrafas de cerveja champenoise.

O local ainda conta com restaurante, balcão com 21 torneiras de chope, uma coleção de barris, varanda com vista para a capital mineira e espaço para eventos.

O ateliê é resultado de anos de pesquisa e estudo dos irmãos Carneiro em busca das melhores técnicas e ingredientes para a criação de estilos diferentes e inéditos de cerveja para sua marca. São mais de 20 rótulos, dez deles novos, lançados depois da união com a Ambev.

"Após a parceria com a Ambev tivemos acesso a toda estrutura da empresa para pesquisas. Estudamos os diferentes tipos de lúpulos, processos de envelhecimento e viajamos para buscar inovações. Conhecemos ingredientes ainda inéditos no mercado. Foi uma troca muito rica para elaborarmos nossos novos produtos", explica Tiago Carneiro.

Laboratório

Uma das experiências bem sucedidas e que se expande agora é o MadLab, um clube de assinaturas em que os 2 mil sócios recebem criações exclusivas em casa. Agora também, o sócio vai poder dar sugestão e fazer a sua própria cerveja exclusiva por meio de uma plataforma digital.

"Daremos ao público esse poder de fabricação da própria bebida. Online, será possível escolher o tipo de madeira e a receita. Depois de pronta ele recebe a cerveja em casa", destaca José Felipe.

Por aqui, as novidades da Wäls podem ser encontradas nas principais redes de supermercados, delicatessens como a Tutti Deli, Fellini Panetteria, Pão e Mais e Deli Fruta, além de bares como Santa Maria, Rhoncus, Lebowski, RV Lounge, Sagaz, Pereira e Tijuana. É a experiência cervejeira mineira de qualidade e de inovação, que quer invadir o mundo.

O Ateliê Wäls, localizado na rua Gabriela de Melo, em Olhos D'Água, em Belo Horizonte (MG), funciona terça-feira e sexta-feira, das 17h à 0h, e sábado e domingo, das 11h à 0h. Para maiores informações, basta acessar o site do Ateliê.

* O jornalista viajou a convite da cervejaria Wäls

