Cerveja artesanal homenageia torcida do Bahia

Os torcedores tricolores vão ter mais um motivo para celebrar os triunfos do time tomando uma cerveja. O Rhoncus Cervejaria Artesanal lançou a Estrela Tricolor, bebida que será vendida em bares, restaurantes e loja do Bahia no valor de R$ 20.

A cerveja, que também é originada a partir de uma parceria com a Hoffen, segue o estilo American Lager, com utilização do processo de Dry Hop (adição de lúpulo durante a fermentação), para trazer mais aroma e frescor ao produto. A temperatura ideal para degustar Estrela Tricolor, que tem 4,5% de teor alcoólico, está entre 4°C a 7°C. A cerveja é clara, de baixa fermentação e com suave aroma de lúpulo.

