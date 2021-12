Centro gastronômico oferece cursos de low carb e cozinha baiana

Salvador recebe cursos de low carb e cozinha baiana comandado pela chef Joyce Gusmão, nesta terça-feira, 5, na Umami Gourmete, no Morro do Gato. Na aula, os inscritos aprenderão a preparar pão low carb com pastinha de queijo, peixe em crosta de coco e castanha, vatapá de inhame e bolinho de cacau.

Já no dia 7 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, a chef recebe clientes em torno do curso Cozinha Baiana Tradicional. No menu, delícias como Casquinha de Siri, Farofa de Dendê, Vatapá, Efó, Arroz de Coco, Moqueca de Peixe, Moqueca de Banana e Tacinha de Tapioca.

O investimento em cada um dos cursos é de R$ 170. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (71) 3565-5255, pelo WhatsApp (71) 99957-0536, pelo site do Umami Gourmet ou pelo e-mail contato@umamigourmet.com.br. As vagas são limitadas.

