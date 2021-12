Carolina Ferraz ministra aula-show sobre gastronomia em Salvador

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz vai estar em Salvador no mês do Dia das Mães. A artista, que comandou “Receitas da Carolina”, no GNT, vai inaugurar a programação de workshops gastronômicos promovidos pelo Shopping Barra para festejar o "Mês das Mães".

A aula-show da apresentadora, que acabou de lançar o segundo livro "Receitas Na Cozinha com Carolina", será no dia 3 de maio, às 19h, na Praça Central Euvaldo Luz, que foi transformada em Varanda Gourmet.

A programação irá durar até o dia 13 de maio e contará com cursos e palestras ministrados por renomados chefs de cozinha dos restaurantes do shopping.

