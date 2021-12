Cardápio mediterrâneo na casa do Poetinha

Todo mundo sabe que Vinicius de Moraes era mais amante do copo que do garfo. Não à toa, dizia que o melhor amigo do homem era o uísque, para ele, "o cachorro engarrafado". Mas quis o destino que o endereço onde viveu com a atriz baiana Gesse Gessy virasse um reduto para os apreciadores do bem comer.

E não apenas isso. "A intenção era transformar num ambiente para cultuar a gastronomia, o ócio e a poesia", conceitua a empresária Renata Proserpio, proprietária do restaurante Casa di Vina, que ganha inauguração oficial na próxima quinta, depois de dois meses funcionando em esquema de soft opening.

Para fazer jus à proposta de promover deleite à mesa, Renata convidou um italiano para ser seu sócio. Quem assume a cozinha é o chef Stefano Boff, que leva para o novo empreendimento a experiência do restaurante Montello, que fica logo ali, também em Itapuã.

Cozinhas revisitadas

"A ideia foi montar um cardápio com produtos da Bahia, mas com um tempero italiano. Revisito essas duas cozinhas, porém concentrado na comida mediterrânea", explica Boff, que divide as panelas com a chef baiana Maria das Graças Santos.

Por isso, estão no cardápio pratos como a opulenta Grigliata Delizia del Mare, que reúne na mesma receita frutos do mar e legumes grelhados. A sugestão é para duas pessoas, mas a porção pode satisfazer três, especialmente se os comensais tiverem cedido à tentação das entradas.

Entre as opções para começar está o carpaccio de polvo, ótimo para beliscar junto com os pães e azeite do couvert. Idem para a excelente burrata, servida com tomate fresco, rúcula e molho pesto.

Para acompanhar, é possível escolher entre 160 rótulos na carta de vinhos. Ou apostar no frescor de drinques como Tarde em Itapuã, que homenageia um dos clássicos de Vinicius de Moraes com uma combinação de sorvete de coco verde e vodca. A sugestão foi de Gesse Gessy.

A sétima esposa do Poetinha também emprestou a máquina de escrever que ele usava, além de dar dicas para a decoração cênica que transformou parte do restaurante em memorial. A missão coube aos arquitetos da Miniusina de Criação e à atriz Luisa Proserpio, filha de Renata.

