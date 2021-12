Cardápio junino requer moderação

As festas juninas e as tradicionais quermesses acontecem em todo o Brasil. Canjica, arroz doce, pamonha, vinho quente, quentão e uma variedade de pratos da culinária regional são apenas algumas das guloseimas do típico cardápio junino.

Não é fácil resistir às delícias caipiras, mas é preciso estar atento ao consumo de sódio, açúcar e gordura. Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo recomenda alguns cuidados para consumir as receitas - e aproveitar melhor as festividades.

De acordo com Etelma Maria Mendes Rosa, nutricionista da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), o consumo desses pratos típicos deve ser moderado devido à quantidade calórica das preparações.

"É preciso fazer uma restrição de consumo ou, se houver possibilidade, preparar as receitas em casa, reduzindo a quantidade de açúcar, de sal ou até mesmo de gordura, dependendo da preparação", alertou.

Dieta

Nutricionista da operadora de saúde Hapvida Saúde, Marília Araújo, preparou dicas para comer de tudo sem deixar de lado a dieta durante o período festivo.

Segundo a profissional, antes de sair de casa, é necessário comer algo mais leve para não chegar com muita fome à festa junina. Assim, é possível se deliciar na medida certa e não ficar se sentindo "empanturrado".

Além de fazer mal, o consumo em excesso fará você se sentir indisposto para curtir a festa toda.

Marília orienta, ainda, a utilização de prefira o leite desnatado e adoçante no lugar do leite integral e do açúcar no preparo de alguns doces, como pamonhas, canjicas e bolos. Dessa forma, é possível reduzir as calorias pela metade.

Os pratos à base de milho, de acordo com a nutricionista, são mais saudáveis, pois o cereal é rico em fibras, fazendo muito bem para o sistema gastrointestinal.

Para os apreciadores de milho verde quentinho, é preciso estar atento para não exagerar no uso da manteiga ou margarina.

Caso a preferência seja por alimentos industrializados, é necessário verificar a validade do produto e se a embalagem está intacta. Se a comida for preparada na hora, é importante observar a higiene do local onde está sendo vendido e de quem manuseia e serve.

Para evitar possíveis contaminações alimentares, a vigilância sanitária costuma fazer inspeções em festas de grande porte. Ainda assim, a profissional orienta observar os detalhes do preparo e do armazenamento das guloseimas.

Bebidas

Durante as festas, a nutricionista recomenda, ainda, que o consumo de refrigerantes seja evitado. No lugar destas bebidas, ela orienta a ingestão de sucos de frutas e água mineral.

Se a preferência for uma bebida alcoólica, optar por uma bebida quente, como vinho, é uma boa opção.

"O vinho tem propriedades funcionais para o organismo e, se consumido com moderação, também protege o coração das doenças vasculares, além de aumentar as taxas de HDL, considerado pelos especialistas colesterol bom, no sangue", explicou.

