Capital baiana ganha bar especializado em cervejas especiais

Salvador ganha um bar especializado em cervejas especiais e artesanais. The Bunker - Beer Culture tem o propósito de propagar o conhecimento sobre as bebidas, seguindo o modelo de Tasting Bar.

Na carta de bebidas do Bunker, localizado na Pituba, os clientes poderão apreciar mais de 200 rótulos das melhores cervejas do Brasil e do mundo. o estabelecimento foi criado para que todos tenham interesse em saber mais do mundo cervejeiro.

“Nós vamos tirar dúvidas e orientar os visitantes sobre as diferentes cervejas oferecidas, proporcionando assim, uma oportunidade diferenciada para o cliente descobrir mais sobre a cerveja, desde os ingredientes até o serviço correto na taça” garante o Beer Sommelier Vinício Carvalho, profissional responsável pelo conceito da casa.

Além das cervejas, o bar também oferece um menu para combinar com as bebidas oferecidas. Na loja do Bunker, os clientes poderão comprar cervejas, camisas, bonés, taças e abridores.

