Camarotes investem em chefs e restaurantes para o Carnaval

Tá certo que os espetinhos de queijo coalho e os acarajés têm seu lugar. Do lado de dentro dos camarotes mais badalados do Carnaval de Salvador, entretanto, comida tem assinatura: chefs e marcas da gastronomia baiana dão o sabor da comida do folião no circuito.

A corrida pelos principais nomes começa meses antes, e muito tempo decorre entre o convites e a assinatura dos contratos. O campeão deste ano é o chef Bartô, que vai encarar uma verdadeira maratona para atender a cinco camarotes: Nana, R9, Expresso 2222, Harém e Planeta Band Othon.

"Vou trabalhar em cima da moto, de táxi, de buzu, a pé, do jeito que der", brinca, já pressentindo a correria. Mesmo assim, não reclama: confessa que seu jeito preferido de passar o carnaval é trabalhando.

Enquanto os foliões pensam em reforma de abadá, toneladas de salmão ocupam os pensamentos de Bartô antes do carnaval chegar. Durante os dias de festa, ele vai gerir uma equipe de 500 pessoas, incluindo seguranças, nutricionistas e repositores de comida que trabalharão 24 horas.

Para Bartô, Carnaval é sinônimo de dieta: "Gosto de ver todo mundo comendo, mas fico sem comer, perco sete ou oito quilos. Mas é uma maratona prazerosa".

Cardápios

Há 14 anos fornecendo comida no Carnaval, Bartô já aprendeu o que não pode faltar. "Tem que ter massas com molhos leves, frutas, pão integral, queijos brancos". Fora isso, ele garante delícias como filé com funghi, lagosta ao molho de ervas e risoto de camarão para quem for ao Planeta Band Othon.

No Expresso 2222, o que Bartô não deve deixar faltar é um clássico do lugar: o bobó de camarão. "Aprendi também que na Bahia tem que ter acarajé", ele diz. À frente do restaurante Paraíso Tropical, o chef Beto Pimentel dará o ar de sua graça (e de seu tempero) no Camarote de Lícia Fábio.

Ele vai servir uma moqueca de aratu com maxixe. "Eu detesto maxixe, mas na moqueca de aratu ele vira uma iguaria, fica maravilhoso", garante.

Na sexta, é a vez do chef Edinho Engel assumir a cozinha do camarote de Lícia. O prato será o "bacalhau espiritual": bacalhau em lascas com creme de leite e alho poró, acompanhado de purê de batata doce.

"É uma super combinação e funciona muito bem no Amado", confessa o chef, todo orgulhoso de seu prato. À frente do camarote que leva seu nome, a banqueteira e empresária Marta Góes assina a comida do lugar. No cardápio, estão tapiocas e temakis, além de iguarias típicas baianas.

Ela aposta em quatro ilhas gastronômicas, com saladas, massas e molhos, carnes e tortas salgadas. Já no finzinho dos desfiles, perto do dia nascer, Marta serve doces.

Grifes

Em outros camarotes, a aposta é pelo nome de restaurantes para atrair apaixonados pela boa mesa. No da Skol, a comida fica a cargo do Oliva e do Toko; no da Brahma, do paulistano Paris 6; no Camarote Salvador, do Soho.

No camarote da Contigo!,marcas como Pizza Di Mari e Boi Preto dividem espaço com a chef Tereza Paim e a quituteira Dadá.

Para o espaço, Tereza vai preparar bobó de camarão com arroz cozido no leite de coco e o brasileirinho, um picadinho de filé com batata assada.

Dadá, por sua vez, aposta num sarapatel e em sua famosa carne louca, acompanhada de purê de banana e abóbora.

