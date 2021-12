Cachoeira mostra seus pratos típicos em festival

Quando se quer comemorar algo, come-se em grupo. Nesse ritual da comensalidade, muitas pessoas criam laços com as que estão ao redor, e depois, ao experimentar de novo o mesmo alimento, a lembrança do que foi vivido anteriormente continua ali, latente.

O lugar em que se teve a união dos sabores e afetos é certamente percebido como um aconchego. Ao reconhecer a importância do alimento em Cachoeira, o secretário de Turismo deste município, André Reis, e a curadora Ivana Souto tiveram a ideia de realizar a primeira edição do Festival Gastronômico de Cachoeira.

O diferencial do alimento em Cachoeira, no Recôncavo, é sua associação com o samba. “Mostrar a importância do samba de roda a partir dos sabores da maniçoba” é um dos objetivos, segundo Reis.

Com o tema Pescado e agricultura familiar, que recebeu o slogan Essa mistura vai dar samba, o evento acontece a partir de hoje, às 17 horas, e segue até 5 de novembro. Restaurantes, bares e lanchonetes, no total de 24, se reúnem para oferecer um prato, cada, a ser servido no festival.

“A escolha do tema é pelo que é mais forte na região do Recôncavo, na comunidade”, declara Stela Maris, a chef responsável pela comida dos encontros. Conhecida pelo seu trabalho no restaurante Casa da Mãe com comida do Recôncavo, no dia da abertura ela apresenta o seu bolinho de estudante, que tem até a variação doce.

Cachoeira é samba

Os responsáveis pelo festival pretendem também prestar uma homenagem aos 100 anos de samba, por meio da Dama Dalva, uma das principais referências musicais de Cachoeira, conforme Reis.

Ele conta ainda que a festa é dividida em samba de roda, de mesa e de cozinha, assim como sabores de Cachoeira, Recôncavo, Bahia, além de ter uma ‘moeda de sururu’ que pode ser trocada por um real em um posto colocado no local.

Com o lançamento de um Mapa de Gastronomia de Cachoeira, hoje, no evento, Reis afirma: “O principal objetivo é movimentar os restaurantes e os hotéis”.

Na origem da resistência

A partir desta sexta-feira, vai acontecer o Festival de Ostra no quilombo Kaonge, em que cada prato custa R$ 15. Depois, a programação volta para a sede em Cachoeira, com workshops, talk shows e oficinas de cachaça e vodka.

Cada restaurante participante cobra pelo prato oferecido, com valores que variam entre R$ 5 e R$ 85. O festival tem a realização da Prefeitura Municipal de Cachoeira e Conselho Municipal de Turismo, com a produção da Ong Roda Baiana e apoio da Abrasel, Senac e Governo da Bahia.

