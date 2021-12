Cachaças artesanais da Bahia são tema de festival em Salvador

Seis restaurantes de Salvador vão receber, de 12 a 17 de dezembro, o "Festival Moagem - Harmonizar com Arte e Alambique", que destaca as cachaças artesanais produzidas em diferentes regiões da Bahia.

Pratos especiais produzidos com cachaça pelos chefs dos estabelecimentos, drinks e doses das marcas baianas serão acompanhados das dicas e orientações da Cachacière (sommelière dedicada à cachaça) Isadora Bello Fornari, especialista no assunto.

O objetivo do festival é valorizar a principal bebida nacional e elevá-la ao patamar dos grandes destilados mundiais. Durante a programação, o público pode escolher entre o consumo avulso ou participar do jantar harmonizado e orientado por Isadora, para aprender as melhores formas de apreciação da cachaça e sobre a sua harmonização com os alimentos e outras bebidas.

Restaurantes participantes

Participam do festival os seguintes estabelecimentos, na sequência do roteiro a ser seguido por Isadora: Pysco, no bairro do Santo Antônio; Amado, no Comércio; Origem, na Pituba; Porto Bardauê, no Imbuí; La Taperia, no Rio Vermelho; e Santa Maria, Pinta e Nina, no Largo de Santana, também no Rio Vermelho.

Os interessados em acompanhar o jantar exclusivo, que começa às 20 horas, precisam se inscrever previamente. A cada noite, Isadora visitará um dos restaurantes participantes e receberá apenas 20 pessoas. É possível também comprar um pacote para acompanhar todo o roteiro ao longo dos seis dias de evento.

Confira as datas dos jantares:

12/12 – Pysco

13/12 – Amado

14/12 – Origem

15/12 – Porto Bardauê

16/12 – La Taperia

17/12 – Santa Maria, Pinta e Nina

Isadora Bello Fornari dará dicas e orientações sobre a cachaça (Foto: Leo Feltran | Divulgação)

Durante as tardes, o Moagem vai levar Isadora para treinar as equipes de atendimento dos restaurantes e qualificá-las com informações sobre a bebida como história, método de produção, modos de servir, vocabulário específico, análise de qualidade, e a própria harmonização.

