"Cachaça, Moça Branca" ganha nova edição após 63 anos

Em julho de 2015, Bahia e Sergipe vão se dividir em comemorações pelo centenário de nascimento do historiador José Calasans. Mas a festa já vai ganhar um aperitivo amanhã, com o lançamento da terceira edição de Cachaça, Moça Branca.



Referência essencial para os estudos em torno da cultura popular e da antropologia da alimentação no Brasil, até então o conteúdo da publicação só estava acessível para quem tinha uma de suas duas primeiras edições, lançadas em 1951.



Coube à Editora da Universidade Federal da Bahia - instituição do qual o pesquisador é professor emérito - a impressão de mil novos exemplares da obra, primeira de que se tem notícia a se debruçar sobre a faceta folclórica da bebida mais popular do Brasil.



Projeto de filha



O lançamento é fruto de um esforço da psicanalista baiana Madalena Calasans, filha do autor, que vive no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. "É um projeto antigo. Acompanhei todos os passos e o resultado é motivo de grande emoção para mim", diz ela, por telefone.



Nesta sexta-feira, 31, Madalena estará no Palacete das Artes para ver pessoalmente o resultado. "Você já está com o livro? Então, viu primeiro do que eu", brinca. Mas ninguém tira dela o privilégio de ter ouvido certos causos em casa, direto da fonte.



"Ele me contava que, aos sábados, chamava os amigos interessados no tema para ir fazer trabalho de campo", exemplifica, lembrando que a pesquisa começou na década de 1940, em Aracaju, cidade natal de José Calasans.



Quem a ouve falar em "trabalho de campo" pode até pensar que é uma forma jocosa de se referir ao ato de bebericar cachaça. Mas não. "Meu pai nunca foi chegado, ele gostava era do folclore. Ele ia para o cais do porto coletar versos populares. Tanto que ficou conhecido por lá como o homem das glosas", conta.



Culto à oralidade

Daquelas anotações saíram os quase 20 capítulos que integram a obra, que tem prefácio assinado pelo folclorista sergipano Jackson da Silva Lima. Claude Santos e Wagner da Silva Ribeiro também colaboraram.



À introdução, seguem-se tópicos como Culto à Bebida, Genealogia da Cachaça, Cachaça e Alimentação, Adivinhas, Ditos e e Ditados. Todos temperados por versos como: "Comendo feijão / Bebendo cachaça / Assim com prazer / A vida se passa".



A oralidade está presente também no capítulo dedicado ao vocabulário. O leitor há de reconhecer o palavreado que orbita em torno da cachaça em bares e botecos por aí afora.



Quem nunca se referiu à "branquinha" como "água que passarinho não bebe"? E quem não entende o que significa quando alguém diz que fulano está "bebinho da Silva"?



Sabedoria popular



O termo "Moça Brança", que aparece no título de livro, também surge como sinônimo para a cachaça. Com direito a verso, claro: "Cachaça é moça brança / Fia de um homem trigueiro".



Também vale a pena conferir os Meios para Curar o Vício. Entre as soluções pitorescas sugeridas pela sabedoria popular, está uma que diz: "Tira-se de uma galinha preta a moela, a pele não, lava-se, torra-se, faz-se uma infusão e dá-se para a pessoa beber. Nunca mais comer galinha preta".



Depois do evento em Salvador, Cachaça, Moça Branca ganha lançamento também em Aracaju. Está marcado para a próxima terça-feira, no Museu da Gente Sergipana.



Lançamento do livro Cachaça, Moça Branca / Sexta-feira, 31, das 17 às 21h / Palacete das Artes - Rodin Bahia (Graça) / josecalasans.com.br

