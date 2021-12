Brigadeirias reinventam o tradicional doce brasileiro

À primeira vista, tantas opções de cores e texturas deixam quase impossível a tarefa de escolher um. A cobertura crocante já revela uma massa de chocolate branco levemente apimentada. Mas é no recheio que acontece a explosão de sabores. A geleia de pimenta contrasta com a massa doce e o sabor do cacau e desperta sensações aos paladares mais exigentes.

O clássico brigadeiro ganha vida nas mãos de chefs criativos que reinventam a receita tradicional e concebem sabores sofisticados e exóticos como o brigadeiro de pimenta, da Minha Brigadeiria Bistrô.

A proprietária, Mônica Gallas, conta que sempre foi apaixonada por brigadeiros. "Quando eu era criança, minha mãe inventava formas diferentes do doce de tanto que eu gostava. Ela fazia bala de brigadeiro, com o brigadeiro passado do ponto, e eu ainda pegava escondido pra comer sozinha", brinca.

A ideia de abrir uma loja de brigadeiros gourmet surgiu após uma viagem a São Paulo, há cinco anos. Quando ela percebeu que lá dava certo, trouxe a novidade para Salvador. Começou com um quiosque de shopping, mas como não podia vender outras coisas, abriu a própria loja.

Ao lado da chef Ângela Nascimento, elas criaram mais de 30 tipos de brigadeiro com receitas próprias. E os preferidos são leite Ninho com Nutella, Romeu e Julieta, Avelã e Limão Siciliano. Para os turistas, os mais pedidos são o de pimenta e o de coco queimado, o sabor que Mônica mais gosta.

Receita da vovó

A especialidade da Brigaderia da Bisa é o brigadeiro de tapioca. Com sabor suave e textura de beijinho, o doce lidera as vendas da criadora, Carla Noronha. A receita trabalhosa foi inspirada na torta de tapioca de sua avó, Dona Aymar Oliveira.

A Brigaderia da Bisa não possui loja física. Os brigadeiros são vendidos em feiras gastronômicas ou por encomenda e conquistam clientes fiéis com as receitas da vovó adaptadas, como o brigadeiro de ameixa com imersão em licor de jenipapo, uma antiga receita de família.

Outro diferencial de Carla é a homenagem que ela faz a Jorge Amado ao batizar os seus doces. O brigadeiro Tieta é o de tapioca, o Gabriela, de capuccino, e o Dona Flor, de morango, chocolate e leite Ninho. Além desses, outros sabores fazem sucesso, como o de churros, o de paçoca e o de milho.

Criatividade

Para o casal Márcio Ventura e Carla Pinheiro o segredo é "manter o padrão de qualidade e inovar diariamente". Donos da Mais Brigaderia, eles entraram no negócio dos brigadeiros em 2011, com uma loja virtual.

Márcio é publicitário e Carla, enfermeira. Como ela sempre gostou de fazer doces em casa, eles decidiram juntos cozinhar para vender. Foram a São Paulo pesquisar as lojas que faziam sucesso e importaram a matéria prima. "Todos os nossos brigadeiros são feitos com chocolate belga na base, branco, ao leite e 70%", afirma Márcio.

Fazendo as entregas nos horários de intervalo do trabalho, logo o tempo ficou curto para tantos pedidos. Então, os dois resolveram largar os empregos e abrir uma loja física que funciona há mais de um ano. Todos os brigadeiros foram criados por Carla, que agora conta com uma equipe para ajudá-la. Ao todo, são mais de 60 tipos desenvolvidos e, a cada dia, são alterados no cardápio de cinco a doze sabores. "Sempre tem novidade para os clientes", conta Márcio.

E, apesar da variedade, não há quem não se renda ao tradicional brigadeiro, como revelou Mônica Gallas. "Até hoje eu chego em casa, jogo na panela a manteiga, o leite condensado e o chocolate. Misturo tudo e como ali mesmo, sentada no sofá. Adoro!".

Minha Brigadeiria Bistrô - Rua Deocleciano Barreto, 118, Graça - R$ 4

Brigaderia da Bisa - (71 99991-9924) - R$ 3,50

Mais Brigadeiro - Rua Barros Falcão, 542, Matatu de Brotas - R$ 3.50

adblock ativo