Bela Gil apresenta livro de receitas inspirado em programa

Ainda falta um tempinho. A próxima temporada do Bela Cozinha só estreia no dia 6 de janeiro, no GNT. A série de oito episódios, que acabou de ser gravada, vem em forma de especial de verão e ganha até nova casa, com direito a horta, jardim e varanda.



"Vai ser mais solto, mais divertido, mais animado, mais astral", empolga-se a apresentadora baiana, do Rio de Janeiro, onde mora desde os 2 anos. Isso porque o programa também passa a ter dois convidados por vez e episódios de uma hora, o dobro da duração atual.



Mas enquanto essa novidade não vem, a moça vai mimando o público com outra. É o livro Bela Cozinha - As Receitas, que acaba de ganhar lançamento pela editora Globo. A publicação reúne 52 receitas, a maioria pinçada da primeira temporada.



As preparações aparecem em categorias como sopas e mingaus; legumes e folhas verdes; petiscos; dia a dia; molhos e sobremesas. Todas escoltadas por lindas fotos, claro.



A cada item, há também um pequeno texto em que a autora, em tom de bate-papo, dá dicas e revela um pouco de sua relação com aqueles pratos e ingredientes. "Esse é o diferencial. Receita por receita todo mundo encontra na internet", ela diz.



Formação



O livro, portanto, é fruto da incursão de Bela Gil na TV, mas isso não é fruto do acaso. A emissora surfa na onda da alimentação saudável colocando no comando do programa alguém que, além de trazer um sobrenome de peso, entende do riscado.



"Como dessa maneira desde os 15 anos, desde que comecei a praticar yoga. Meu corpo automaticamente começou a rejeitar certas comidas", lembra Bela, que começou limando do menu itens como carne vermelha e arroz branco.



Aos 18 anos, quando foi morar em Nova York, esses hábitos ajudaram a suavizar a experiência de quem precisava se virar sozinha.



Serviram também para pavimentar o caminho que a levou a mergulhar no mundo da gastronomia. Durante os oito anos que viveu na Big Apple, estudou culinária natural no Gourmet Institute e se formou em Nutrição e Ciência dos Alimentos pela Hunter College.



Teoria e prática



Para entender na prática o que estudava na teoria, trabalhou em restaurantes veganos, assumiu o papel de personal chef e atuou como professora.



Somada à sua própria experiência, a bagagem acadêmica e cultural certamente ajuda Bela a defender essa bandeira de forma convincente e sem aquele ranço do patrulhamento.



"Muita gente ainda acha que comida natural é insossa. Só quero mostrar que pode ser gostosa e que não tem mistério", resume Bela, feliz com a boa aceitação do programa.



"Recebo e-mails de pessoas dizendo o quanto ajudei a mudar suas vidas porque elas mudaram os hábitos alimentares. Isso é muito gratificante", orgulha-se Bela, que também é sensível às dificuldades dos meros mortais em lidar com a balança e a tabela nutricional.



"Sempre comi muito doce, era uma formiguinha quando criança. O açúcar foi um dos hábitos mais difíceis de largar, tive que fazer um sacrifício para desviciar. Mas compensa", avalia a apresentadora.



O desafio hoje é fazer a filha Flor, de 6 anos, seguir seus passos. "Toda festa de criança tem doce. E também não posso proibir. Se não, quando ela for adolescente, vai esconder uma panela de brigadeiro debaixo da cama", brinca.



Se depender da influência paterna, a missão não será difícil. "Ele sempre cuidou da saúde e sempre me apoiou. Eu não poderia ter outro pai", diz a filha de Gilberto Gil. Bela também admite que o fato de ter escolhido outra profissão ajuda. "Ainda bem que não sou musicista, isso diminui a pressão".



Bela Cozinha / Reapresentação da segunda temporada/ terça, 21h, no GNT

