Barra Grande terá 13º Festival da Tainha de Maraú

O 13º Festival da Tainha de Maraú, que acontece de 1º a 3 de maio, reunirá chefs de cozinha, pescadores, marisqueiras, estudantes de gastronomia da Ufba e amantes da culinária regional na península de Maraú, em Barra Grande.



Criado a partir da iniciativa dos pescadores da comunidade local, o evento terá diversas atividades, como apresentação dos chefs em rodas de conversa, aulas-show, torneios de pesca, além de oficinas de culinária e concurso de receitas. Entre as principais atrações está o Jantar Gratidão ao Mar, servido para mil pessoas, a R$ 25.



O festival será realizado em praça pública e pretende atrair turistas e baianos, além dos moradores da comunidade. "Nossa proposta é sempre democratizar a gastronomia", disse Rosa Gonçalves, chef e coordenadora desta edição. A programação também conta com atrações locais e eleição da Rainha do Festival da Tainha. E para a criançada, oficinas de pizza e cupcakes.



Entre os chefs convidados estão Caco Marinho (DOC Casual Dinning e El Caballito), Fabrício Lemos (Al Mare), Leonardo Roncon (All Saints), Dudu Prado (Lafayette) e Zezinho Souza (Ercolano), além de Clodomiro Tavares e Richard James, que ajudam na curadoria.



Pescado popular



Comum na cozinha do Mediterrâneo, o peixe tainha é bastante utilizado na gastronomia desde a época dos imperadores romanos. A espécie pode ser encontrada em costas, manguezais e praias, chegando a pesar até 7 quilos.



Um dos objetivos do festival é valorizar a cozinha de raiz. Para Rosa Gonçalves, "o festival é um espaço importante para a gastronomia regional, pois tainha é um peixe popular, mas não está presente no cardápio baiano". Inclusive em Barra Grande, que apesar de ser uma alta zona pesqueira, a chef observou que poucos restaurantes utilizam a tainha.



Um dos pratos, o Salada Barra Grande, é, segundo Rosa, todo preparado com produtos exclusivos da península de Maraú. Para a aula-show, a chef irá preparar uma apresentação da gastronomia quilombola.



Caco Marinho, um dos chefs convidados, pretende dar ao peixe novas abordagens, a exemplo de servi-lo cru, no prato de tainha com molho de nikkei. O chef fará pratos sofisticados e contemporâneos com a tainha, junto com Leonardo Roncon. "A nossa ideia é contribuir para que possam servir o peixe nos restaurantes e na praia", conta Caco.

