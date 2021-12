Barra: feira reúne sabores regionais e culinária estrangeira

Empada com recheio de cozido. Risoto de camarão, caju, castanha e coco verde. Tortinhas de bobó de camarão. Quiche de queijo gorgonzola, alho-poró e damasco.

O cardápio acima parece inusitado. E é. Não só pelos ingredientes regionais usados, mas principalmente pelas técnicas estrangeira usadas em grande parte deles.

Chefs espanhóis, australianos e baianos cozinham em plena rua Alfredo Magalhães, transversal da avenida Oceânica, na revitalizada Barra.

É esse o tom da Feira Gastronômica de Rua, que aconteceu nesta sábado, 23, e segue até este domingo, 24, das 11h às 17h, promovendo um intercâmbio entre sabores e formas de produção.

Nos estandes, encontra-se desde os doces totalmente sem açúcar da culinarista Mércia Barreto, da doceria Delidiet, até a curiosa tortinha de bobó de camarão da chef Elvira de Morais. Os preços variam de R$ 5 a R$ 15 e só dinheiro vivo é aceito.

Democracia de sabores

Segundo o chef Dudu Prado, do Lafayette (avenida Contorno), "a ideia é democratizar a alta gastronomia entre todos os públicos". Por isso, explica Prado, a escolha do cardápio: um sanduíche de cupim cozido sob uma técnica italiana, que, garante ele, deixa a carne mais macia e suculenta.

Especializado em embutidos e açougue na Espanha, o chef Gabriel Lobo, por sua vez, batizou seu trabalho de "Cozinha de Guerrilha". O nome, conta, se deve ao fato de produz alimentos do dia a dia.

Um dos exemplos é o "buraco quente", que nada mais é do que um pão francês recheado com uma carne cozida lentamente (ragu de carne, no "culinarês").

Soma de tradição

Outra opção, lista Lobo, é o empadão baiano, montado com dois ingredientes tradicionais: a massa de empada e o cozido (verduras, vegetais, carnes, calabresas etc.).

Entre o público, aprovação. A enfermeira Tânia Leão, 55 anos, elogiou a qualidade dos produtos e serviços. "Achei muito bom. O importante é higiene e qualidade. E observei ambos aqui", pontuou, enquanto saboreava uma torta doce e sem açúcar.

Empada de cozido e risoto de camarão e caju compõe o cardápio inusitado (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

