Banana, o elixir da alegria. Mandioca, a raiz do Brasil

Quem disse que banana engorda, "deu uma banana" pra saúde e um pontapé na alegria. O Primeiro Mundo, com seu marketing insistente, influenciou até nossos médicos e nutricionistas, a tal ponto que eles criaram um slogan: "Uma maçã por dia dispensa o médico".

Nada contra a maçã, sei que é uma fruta rica, mas não pode ser comparada em nutrientes com a nossa banana. Duas bananas por dia nos traz alegria e nos distancia do médico e do hospital. Ela possui três açúcares naturais: sacarose, frutose e glicose.

Que combinados com sua matéria fibrosa, nos fornecem energia suficiente para 90 minutos de exercícios extenuantes. Não é à toa que é a fruta numero 1 dos atletas no mundo. E a banana ainda é muito mais saudável, ela ajuda a prevenir e até curar um grande número de doenças que a tornaram obrigatória em sua dieta diária.

Seguem alguns de seus benefícios: rica em ferro ela combate a anemia. O seu elevadíssimo teor de potássio e índice reduzido de sódio, a torna perfeita para combater a pressão alta e o infarto. De acordo com recente pesquisa realizada entre pessoas que sofrem de depressão, muitas se sentiram melhor com a dieta rica em bananas, isto porque a banana contém trypotophan , um tipo de proteína que o organismo converte em serotonina, que aumenta a sensação de bem-estar melhorando o humor.

Uma das maneiras mais eficazes e rápidas de curar uma ressaca é ingerir uma vitamina de banana com mel e leite; se você sofre de azia, banana alivia, pois possui antiácido natural, contém também um elevado teor de vitamina B, que acalma o sistema nervoso; para quem tem TPM, esqueça as pílulas, substitua-as pela banana, ela contém vitamina B6, que regula o nível de glicose no sangue e estimula o humor.

Continuando nas maravilhas do nosso país, quero falar um pouco sobre a raiz mais importante do Brasil, a nossa mandioca. Ela reina no Brasil desde o período colonial até hoje. De origem brasileira, surgiu no Brasil central e é cultivada em mais de 80 países.

Em conversa com Joselito Motta, pesquisador da EMBRAPA, o homem que mais estuda e divulga essa euphorbiácea, ele me contou alguns fatos históricos bem interessantes: os portugueses foram os primeiros brancos a saboreá-las, o padre José de Anchieta a batizou de pão da terra ou dos trópicos, e Pero Vaz de Caminha em carta ao rei de Portugal escreveu: "Eles não lavram nem criam, aqui não há boi nem cabra, nem ovelhas, nem galinhas ou qualquer outra criação que conviva com o homem". Ao referir-se aos nossos índios, disse: "São mais rijos que nós que comemos tanto trigo e legumes, eles não comem outra coisa, senão um inhame que brota da terra". Essa raiz não era nada mais que a nossa mandioca.

Certa vez Regina Casé perguntou num programa de televisão a Joselito por que se come tanta farinha no Nordeste? Ele respondeu: "A farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente, engrossa o que está ralo, e na pança é o que nos dá sustância".

A nossa mandioca está na moda em todo o mundo. E nós, que tínhamos a liderança, já estamos em terceiro lugar em produtividade. Há pouco tempo, era cafona ser "farinheiro" (como eu, risos), misturar a farinha com a comida: eu adoro! E até hoje é "errado" (?) comer farinha com macarronada, talharim, etc. Quem gosta, come escondido somente em casa! A ética e etiqueta europeia é que insiste em incutir em nossa mente sua cultura. E eles querem que eu me entupa de colesterol com seus parmesões? Como pode ser antiético e errado, se a farinha melhora o sabor e é mais saudável? A grã-finagem que me desculpe, mas se a farinha de mandioca fosse do primeiro mundo ou até de São Paulo eles iriam saboreá-la até na sobremesa e iam lamber os dedos! Mas nunca é tarde, a nossa farinha vai dominar o mundo farináceo. Vai ser chique e saudável, por exemplo, no café da manhã saborear uma boa jaca mole ou melancia com um punhado de farinha. O que é cafona hoje será moda amanhã, se antecipe, surpreenda sempre e se alimente melhor.

Deixe o trigo para quem não tem mandioca, fuja do glúten e caia no beiju, na tapioca, no carimã, no bolo de aipim e em um futuro bem próximo, um pão feito de farinha de mandioca. Com isso o Brasil vai economizar mais de um bilhão de dólares com a importação de trigo. Não podemos continuar flutuando nos costumes dos europeus, dos orientais e dos americanos. Temos que valorizar o que é nosso, nossas raízes, pois, como insisto em falar: somos o país com maior diversidade de biomas e não precisamos copiar ninguém.

