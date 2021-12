Baianos se rendem ao charme do chá

Um chá é sempre boa companhia. Para saborear, relaxar, bater papo, acompanhar um lanche ou ajudar na digestão. Em Salvador, que não é a terra do chimarrão ou do mate, mas agrega a diversidade da culinária brasileira, ele faz parte do cotidiano. Afinal, cai muito bem tomar um chazinho depois de comer aquela moqueca com vatapá ou uma maniçoba com farinha.

Em 2016, inclusive, uma pesquisa foi encomendada pela franquia espanhola Tea Shop para identificar a quantidade de buscas pela palavra chá no Google em diferentes cidades brasileiras. A surpresa (ou não) é que Salvador foi identificada como a segunda capital com o maior crescimento de procuras no país de 2001 para cá. A partir disso, a expansão da loja pelo Brasil, que teve início em Porto Alegre, chegou por aqui.

Especializada em chás gourmet, o quiosque Tea Shop começou a funcionar neste mês no Salvador Shopping. O administrador e empresário Michel Bittencourt, também sommelier de chá, capitaneou o projeto de expansão para o Brasil e outros países na América Latina quando morava na Espanha. Depois, ao voltar para Porto Alegre, onde nasceu, colocou a ideia em prática e atualmente é um dos responsáveis pela franquia no país.

Ele esteve na capital baiana para a inauguração. "Estudamos dois anos o mercado brasileiro. Existe uma ideia de que o chá só é tomado em lugares frios. O chá é a segunda bebida mais consumida do mundo", diz Bittencourt em entrevista a A TARDE. Segundo ele, a procura por hábitos saudáveis é uma tendência mundial. "Não é à toa que o consumo de refrigerantes diminui ano após ano em todos os lugares. Até as empresas, como a Coca-Cola, têm apostado nos chás, como o Mate Leão. O chá não tem sacarose, como o suco, e não tem contra-indicações"

A Tea Shop trabalha com o conceito de chá gourmet. Ao todo, de acordo com o sommelier, são mais de 100 tipos de chás dos principais países produtores - Quênia, Sri Lanka, Japão, entre outros. "Há uma onda de produtos gourmet em todo o Brasil. Temos chás com especiarias, frutas vermelhas, pêssego, baunilha, chocolate", afirma Bittencourt.

Mesclas variadas

Entre as opções, uma infusão do sul da África chamada Rooibos. "Temos os mais variados tipos de mesclas. Essa não tem estimulantes, pode ser tomada por pessoas de qualquer idade, e é rica em sais minerais, é isotônica natural e também ajuda a prevenir alergias respiratórias. É muito bom!".

Os chás da Tea Shop são divididos em cinco tipos: Branco, Vermelho, Preto, Verde, Decaf e Oolong. A harmonização com outros alimentos varia de acordo com o tipo de chá. "Um preto ou vermelho, com mais corpo, vai funcionar com coisas mais condimentadas, mais pesadas, a exemplo de carnes ou comidas com dendê. Já, por exemplo, comidas mais leves, como peixes, combinam com o chá branco, o chá verde, que são os mais suaves", explica.

Bittencourt defende que a qualidade dos chás que são consumidos, em geral, no Brasil, é ruim: "São triturados sem critérios. É diferente de um chá à granel, com a folha ainda verde", completa.

