Baiano premiado em Londres pretende ser chef no Brasil

Bolo de cenoura, torta búlgara, torta de limão. Quem gosta de doces obviamente já comeu algum desses três itens pelo menos uma vez na vida. Mas o que dizer de um bolo de cenoura de cor escura, com cravo, canela, gengibre e recheio de cream cheese?

E que tal uma torta búlgara acompanhada de framboesas e um creme de capuccino com cardamomo? Ou talvez uma torta de limão siciliano com infusão de manjericão e generosa cobertura de morangos?

Essas três releituras de clássicos da confeitaria levam a assinatura de Julio Ketteley, que carrega o título de vencedor do programa Cooks To Market, maior reality show de culinária da Inglaterra, além de ter ficado entre os finalistas do brasileiro The Taste, exibido pelo canal GNT.

"Minha marca é usar ingredientes que sejam acessíveis, mas de uma maneira inusitada", ele define. "Por exemplo, tenho usado muitas ervas e especiarias para sobremesa".



Fase de transição



Ok, mas o que o rapaz tem a ver com a Bahia? Tudo. Apesar do sobrenome - incorporado depois do casamento -, estamos falando de um baiano de Feira de Santana, que passou a adolescência em Salvador e criou asas depois de descobrir que queria estudar relações internacionais.



Hoje ele vive em Londres, depois de ter morado em países como Estados Unidos, Rússia, Argentina e França. O currículo registra mais de 20 cursos de gastronomia em todo o mundo. E, na terra da rainha, ele também acumulou a formação completa na renomada escola Le Cordon Bleu.



Mas, por incrível que pareça, não é da cozinha que ele tira o seu sustento. "O que paga as minhas contas é a advocacia. Mas estou num período de transição. Minha intenção, a curto prazo, é ingressar totalmente no universo da gastronomia", revela.

E adivinha o lugar que ele escolheu para dar início a essa empreitada? "Eu quero ingressar em gastronomia no Brasil", assegura o chef, que está passando uma temporada em Salvador para visitar a família e fazer experiências.

"Minha vinda ao Brasil agora foi exatamente para testar o mercado, saber o que agrada o paladar das pessoas, até que ponto o que eu gosto de inovar é aceito. Não tenho data, mas é uma certeza que eu tenho", assegura.

Mandioca e caviar



Enquanto o bom filho nâo torna à casa, alguns privilegiados estão tendo a oportunidade de conhecer suas incursões culinárias no restaurante Mignon, na Graça, onde ele nos recebeu para conversar e provar que merece os louros que tem.

Entre pesquisas e mais pesquisas, ele fica na cidade até dia 29. Depois, o jeito vai ser saborear suas receitas virtualmente. O endereço é mandiocaecaviar.com.br, blog que ele alimenta todas as noites, depois que encerra o expediente como advogado.

