Bacalhau - uma tradição brasileira

A Páscoa se aproxima e vamos falar, hoje, de uma tradição baiana e brasileira de origem portuguesa. Primeiro vamos deixar claro que bacalhau não é um peixe, é um processo de conservação que virou sinônimo de peixe salgado.

Há muito tempo, conservar alimentos é uma necessidade imperiosa para a sobrevivência de comunidades, em todos os lugares do mundo. Foi assim que surgiram as conservas em vinagre, salmoura, carnes secas e salgadas, defumados e, claro, o bacalhau.

Os viajantes dos mares do norte salgavam seu peixe para que não ficassem desnutridos e viajar sem temor. Era um processo simples de conservação que lhes permitiria ficar meses no mar, alimentados.

As comunidades litorâneas e ribeirinhas no Brasil sempre salgavam seu peixe há não muito tempo atrás, quando não havia gelo ou freezer para conservação. Afinal, a geladeira é um artigo recente para grande parte de nosso país. Na primeira metade do século 20 eram raros os lares que tinham este utensílio tão útil e, hoje, indispensável à nossa sobrevivência.

Se bacalhau é um processo de conservação, que peixes se prestam a serem salgados? Todos os que desejarmos, mas principalmente os mais gordos. Peixes muito "magrinhos" não se regeneram muito bem. Assim vamos ver por todo o Brasil peixes de mar, como tainha, anchova, pescadas amarelas, e de rio, como o surubim, filhote e pirarucu, sendo salgados e conservados. Muitas receitas podem ser preparadas com estes peixes.

Mas a tradição diz que bacalhau mesmo é o português, do Porto, Imperial ou qualquer destes nomes que um dia fizeram sentido e identificaram peixes e origens - hoje são nomes pomposos para se vender mais e melhor. O fato é que é muito improvável que este peixe salgado tenha sido produzido em Portugal. A história é longa, muitos tratados já foram feitos e não trataremos disso aqora.

O fato é que o bom bacalhau tradicional é um cod fish, um peixe delicioso que pode ser encontrado fresco no hemisfério norte e que têm algumas espécies diferentes, no Atlântico Norte (Gadus Mohrua) e no Pacifico Norte (Macrocephalus). Eles foram pescados e conservados em sal por noruegueses principalmente, mas também por suecos, dinamarqueses e islandeses, também por canadenses e americanos, até mesmo por russos. Por isso um legitimo bacalhau, de boa qualidade, custa caro.

Outros peixes também são salgados e importados, vendidos como bacalhau, o saithe, o ling e o zarbo, todos são mais baratos e de qualidade inferior ao cod.

Como reconhecer um bom bacalhau? Ele deve ser mais branco, seco e grande.

Amarelo, manchado ou mesmo pardo indicam qualidade inferior ou defeito de conservação. Muita umidade indica a voracidade de produtores e comerciantes para vender água como se fosse peixe. Em Portugal ainda se encontra peixes, secos, altos e muito brancos que são deliciosos e cada dia mais raros. No Brasil, cada vez menos e em raras lojas e mercados.

Uma vez encontrado um bom bacalhau precisamos dessalgá-los e para isso é muito importante fazê-lo em água muito fria. Afinal, não queremos que nosso peixe salgado se estrague com o calor dos trópicos. A depender do tamanho e espessura de nosso peixe, deixaremos de 24 a 48 horas e às vezes um pouco mais, para as partes altas.

Tirar o sal do peixe é um dos segredos do sucesso de sua receita. Pelo Brasil a fora existem diferentes gostos de ponto de salga. Em Minas e São Paulo, um pouquinho mais salgado; aqui na Bahia, com bem pouco, quase sem. Importante mesmo é saboreá-lo suculento, sempre com um bom azeite, o que é indispensável, à moda que preferir.

Que a Páscoa seja a oportunidade de reflexão e renascimento para todos nós, com a afirmação dos valores essenciais a uma convivência civilizada - respeito e boa vontade. E que nossas mesas, além de fartas, sejam muito felizes.

