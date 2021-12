Aventura culinária aproxima cliente, chefs e produtores

Muito tem se falado sobre a importância de encurtar o caminho entre os produtores e as cozinhas dos restaurantes. Cada dia mais, chefs buscam oferecer uma comida com ingredientes cultivados a uma curta distância, para saber quem está por trás dela. Isso é pré-requisito do Slow Food: alimento bom, justo e limpo.

É muito bonito entender o que está por trás da comida que temos no prato. Quando as pessoas sabem de onde vem o alimento que consomem, aprendem a ter mais respeito pelo homem do campo e pela sua cultura.

O poeta agricultor Wendel Berry diz que "comer é um ato agrário", segue-se que produzir alimentos deve ser considerado um "ato gastronômico".

Com esse pensamento que o chef norte-americano Jim Denevan, encantado com o trabalho dos pequenos agricultores, passou a levar clientes do restaurante onde trabalhava para conhecer e jantar ao lado das pessoas que produzem os alimentos.

Assim surgiu o Gastronômade, que é uma aventura culinária - literalmente um restaurante sem paredes! Tata-se de eventos gastronômicos realizados, quando possível, ao ar livre, em locações inusitadas que vão desde fazendas até jardins urbanos, do cume de montanhas a cavernas do mar, em ilhas isoladas ou em jardins suspensos no meio de megalópoles.

Os ingredientes para os banquetes são quase todos locais e os pratos preparados por um top chef da região.

Só em 2012, mais de 80 eventos e quase 10 mil pessoas foram servidas em fazendas espalhadas pela América do Norte.

Em 2011 uma série de encontros com o mesmo conceito cruzou a Europa passando pela Irlanda, Dinamarca, Holanda, Espanha e Itália. No Brasil, primeiro país na América do Sul a receber os eventos, já foram realizadas 12 etapas desde 2012, em São Paulo, Brasília, Gramado, Florianópolis e Rio De Janeiro.

A produção do evento se manifesta: "Acreditamos que o principal ingrediente para o sucesso do Gastronômade são as pessoas envolvidas. Pessoas muito especiais que dedicaram suas vidas a um trabalho que beneficia a todos nós: o cultivo, a transformação e a degustação dos alimentos.

Os agricultores e os pequenos produtores trabalham duro durante todas as estações do ano, do plantio à colheita até os mercados abertos aos consumidores. Os criativos chefs de cozinha transformam estes ingredientes produzidos de forma artesanal em verdadeiras obras de arte. Os gourmands acompanham o movimento e desfrutam desta onda de sabor."

O conceito Gastronômade visa reconhecer essas contribuições para a mesa. Agricultores, pequenos produtores, chefs de cozinha, gourmands... todos são muito importantes para fechar o círculo Gastronômade.

No dia 9 de agosto de 2014, teremos nosso primeiro Gastronômade na Bahia, na Fazenda Olhos D'Água, com a chef Tereza Paim pilotando as panelas e trazendo toda a riqueza de ingredientes do Recôncavo para deleite dos comensais.

Para as mulheres ficam as dicas para um dia inesquecível e único ao ar livre: usem roupas em cores claras e feitas com tecidos naturais (algodão, seda, linho). Tirem do armário aquele chapéu cheio de charme.

Evitem os saltos altos. Prefiram os mais encorpados ou rasteiros, preferencialmente com revestimentos naturais, como palha, madeira e juta. Óculos escuros são fundamentais.

Bolsas grandes são bem-vindas, principalmente as de tecido estampado ou materiais naturais.

