Argentina e Uruguai: show de gastronomia

Tudo na América do Sul é diverso: culturas, clima, colonizações, ingredientes, características do povo, costumes, etc. Isso faz do nosso novo Continente, como é chamado, um paraíso da gastronomia.

Era carnaval e meu namorado, Giuliano Guerra, me convenceu a fazer minha primeira viagem de moto saindo de Buenos Aires para rodar o Uruguai pela costa e voltar pelo interior.

Essa aventura me parecia meio louca, mas o argumento dele, de que de moto vemos o mundo sob outro prisma porque ficamos mais perto de tudo e o resultado é que prestamos mais atenção em tudo do caminho, me convenceu.

Partimos, assim, para ter contato com o povo e as pequenas cidades desses países, com suas produções incríveis de queijos, vinhos, doces de leite, grãos e carnes bovinas e caprinas. Listo abaixo dicas que considero imperdíveis.

Buenos Aires

La Cabrera - Carne dos Deuses, cresce pelo Bairro de Palermo com várias casas vizinhas e todas lotadas ao mesmo tempo. Sem dúvida, um grande fenômeno da gastronomia Portenha.

Resto Bar Salsa Criolla - No Mercado de San Telmo, tem as melhores empanadas de Buenos AIres. A família toda trabalha junta e o Sr. Henrique é o chef da casa. Muito simpático, recebe as pessoas com sorriso largo e com a segurança de quem tem na cozinha uma mulher e uma filha que fazem as melhores empanadas do mundo.

Uco - Menu degustação fantástico com 7 passos harmonizado com vinhos nacionais, é garantia de uma noite feliz. Atendimento impecável e um ambiente muito charmoso complementam o belo trabalho do chef da casa.

No Puerto Madeiro pode-se escolher a comida do mundo, mas estando lá tem que ir ao Mirassol, casa de carnes das mais antigas da cidade com várias filiais.

Saindo um pouco das carnes, vale visitar o Sudestada, em Palermo Soho, uma casa modesta com uma culinária da Tailândia, cujo cardápio passeia pelos encantadores rolinhos, arroz combinado com ervas e especiarias, cozidos de carne com curry vermelho, mexilhões, mariscos, berinjela, cebola, abacaxi e pimentão, frango, camarão e crepes, tudo muito picante e com muita identidade, aroma forte e frescor.

Para comer como um portenho, vá ao Parrila 22, em Palermo Soho, rua Guatemala, uma simples e legítima casa de carnes com um público visivelmente composto de pessoas locais e carnes que chegam à mesa amontoadas sobre uma chapa; a cada pedaço que comemos vão se descortinando sabores e texturas maravilhosas. Tudo isso com batatas rústicas de dar água na boca.

Uruguai

Atravessamos de barco, num buquebus, com direito a free shopping; mas, o que levar estando de moto? Só mesmo poucas roupas e experiências incríveis de estar mais perto de tudo que se vê.

Chegando em Colonia del Sacramento tem que ir tomar um café com as tortas mais maravilhosas da vila: Café Deli de las Rosas, onde o atendimento em mesinhas na rua sob uma frondosa árvore complementa um cenário de filme.

Em Montevidéu, é imperdível comer no Mercado Municipal, onde uma variedade de parrillas são preparadas na frente do cliente, deixando dúvida na escolha da melhor. Chegando em Punta del Este, vá direto ao Lo de Tere, restaurante que se mantém há mais de 40 anos como a grande estrela desse balneário.

Andando pelo interior do Uruguai, é preciso parar nas casas de queijo, conservas e doces de compotas que se espalham em todo o percurso. Notadamente, o doce de leite é a estrela do país, pois até na indústria o doce é preservado em suas características de textura, sabor e ingredientes.

Claro não resisti e comprei 15 kg de queijos variados e 4 kg de diferentes versões de doces de leite que vieram amarrados nos alforjes da nossa moto, mas deixaram nossa família e amigos felizes em nosso regresso.

De volta para Colônia, perdemos a chave da moto na rua e só mesmo contando com o fato de que Deus é brasileiro é que encontramos um uruguaio de moto que saiu pela rua procurando até achar e nos salvar de perder o buquebus de volta para Buenos Aires.

