Apresentadora e youtuber Raiza Costa vem lançar livro em Salvador

Quem se interessa por confeitaria e tem o hábito de pesquisar receitas de sobremesas na internet, certamente já se encontrou, alguma vez, com Raiza Costa. A jovem, apelidada de Rainha da Cocada, reside atualmente em Nova York e é dona do canal Dulce Delight, que se divide em uma versão em português e outra em inglês.

A versão para brasileiros (Dulce Delight Brasil), conta com mais de 500 mil pessoas inscritas, enquanto a gringa tem mais de 200 mil seguidores. Raiza é chef de confeitaria e acaba de publicar o livro Confeitaria Escalafobética - Sobremesas Explicadas Tim-tim por Tim-tim. A youtuber estará em Salvador nesta terça, 12, lançando a obra na Livraria Saraiva do Salvador Shopping, onde fará uma sessão de autógrafos.

No mesmo dia, a autora receberá os fãs para um bate-papo no Senac da Casa do Comércio. O ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado a instituições cadastradas na campanha Natal Solidário, do Sistema Fecomércio Bahia.

A obra, cujo título reflete a personalidade e o estilo de sua autora, explica minuciosamente as etapas de produção de diversas sobremesas. Dos instrumentos de trabalho da cozinha à decoração de um prato delicado, passando pela feitura de ingredientes que, no cotidiano, nos acostumamos a encontrar prontos nas prateleiras do supermercado.

“As pessoas não tem mais feito sobremesas, mas sim um monte de produtos industrializados. Mas a sobremesa é uma extensão da arte gastronômica e preza pelos sabores, texturas e harmonização de gostos. É dessa maneira que faço meu trabalho: todo caseiro. E quero mostrar para as pessoas que elas também podem fazer em casa o que, as vezes, acreditam que só existe no mercado”, defende Raiza.

Confeitaria Escalafobética explica aos leitores como fazer, dentre outras coisas, manteiga e leite condensado caseiro, sempre com muitas cores e dentro de um projeto visual vintage. “O projeto e o título tem muito a ver comigo. Meu trabalho é exagerado, lotado de cor e conteúdo. Escalafobética também remete a velhos tempos, é uma expressão que se usava muito antigamente, e no meu livro tem valores que resgato do passado”, diz.

A chef tem formação baseada na confeitaria clássica na The French Culinary Institute of New York, é formada em Artes Visuais e apresenta os programas Rainha da Cocada, na GNT, e The Sweet Side of Life, do Food Network, nos EUA.

Inovação

Dentre os desejos da autora com a publicação, está a vontade de se reinventar e inovar a imagem dos livros de culinária.

“Esses conteúdos ainda carregam um estigma de um público específico, como se fossem destinados apenas a donas de casa, a vovós. Cozinhar pode ser uma atividade jovem. Quero mostrar que é uma atividade legal, um ato generoso, que não deveríamos terceirizar”, defende.

| Serviço |

Lançamento de confeitaria escalafobética, com Raiza Costa

Quando: terça, às 18h

Onde: livraria Saraiva do Salvador Shopping

Entrada: gratuita

*sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo