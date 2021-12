Aos amantes das cervejas, The Bunker Beer Culture é a solução

Pensa em um lugar que te lembra um bar americano dos anos da Lei Seca, com mais de 150 estilos de cerveja e um menu harmonizado, assinado pela chefe Laila Hage, para combinar com as bebidas. Pensou? Esse é o The Bunker Beer Culture. Um bar especializado em cervejas especiais e artesanais, que traz um ambiente diferenciado para quem visita o espaço localizado no boêmio bairro da Pituba. Com apenas sete meses, o local já foi considerado bar revelação pela Veja Comer e Beber de 2018.

O Bunker nasceu de uma iniciativa dos amigos Marcelo Rodrigues e Vinicio Carvalho. Esse último, é o primeiro sommelier de cerveja da Bahia. Vinicio passou alguns anos rodando diversos lugares fora do estado para ganhar experiência e para buscar algo que ainda não estava acontecendo em Salvador.

"O Bunker é fruto da minha experiência e da ideia de oferecer algo que é comum em outros lugares que tem cultura cervejeira, como na Europa e até em São Paulo, e que não está acontecendo aqui", disse o sommelier em entrevista ao Portal A TARDE.

Bunker, na época da guerra, era uma estrutura construída, geralmente debaixo da terra, para resistir aos projéteis das batalhas. E foi daí que nasceu o nome do bar. Vinicio nos contou que o nome da cervejaria só surgiu depois que eles encontraram o lugar, que, sem janelas e com apenas uma única porta, lembrava um bunker ou um bar clandestino americano dos anos 30.

A decoração da cervejaria toda em tons de cinza e com detalhes industriais ganha cor a mais com os diferentes designs das embalagens das bebidas disponíveis nas prateleiras. O The Bunker contêm cerca de 150 estilos de cervejas e mais de 280 rótulos disponíveis para consumo. Além de vender as cervejas especiais, o Bunker tem uma loja própria que vende artigos - bonés, camisetas, abridores - com a logo marca da loja.

O estabelecimento também vende produtos com a marca própria

A loja comercializa só garrafas e tem o modelo tasting bar, com dois sommerliers de cerveja atendendo o tempo inteiro com o propósito de disseminar, cada vez mais, o conhecimento sobre as cervejas especiais e propondo novas experiências aos clientes.

"Dentro de negócios de cerveja artesanal aqui em Salvador, você tem muita gente montando negócio para um lado mais rentável que é com o chopp. Você coloca lá seis ou 10 bicos e por ai vai. E ai você pode montar um negócio com pouca grana e com mais cara de boteco. Você ver que as pessoas vão a vontade, mais casual. Aqui proporcionamos uma nova experiência a quem nos visita”, comenta Vinicio a respeito do diferencial do Bunker em relação aos outros bares da capital baiana.

O bar fica na rua Alexandre Herculano, na Pituba, um dos bairros mais boêmios de Salvador. Vinicio conta que ele e seu sócio buscavam algo que seria mais fácil para o negócio começar onde já estava todo mundo acumulado.

"Já íamos trazer algo diferente, fazer em outro bairro ainda seria correr mais um risco. Ficamos sondando Pituba, Rio Vermelho e Barra, porque estava todo mundo concentrando nessa região. Eu precisava de um local que tivesse bom estacionamento", concluiu.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

Há cerca de 150 estilos de cervejas disponíveis no bar

