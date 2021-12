Alma carioca em quatro cozinhas

Gourmet refinada, Liani Sena, a primeira dama da Agência Leiaute, abre filial no Rio de Janeiro e me pede dicas sobre restaurantes com "a alma carioca". O pedido, em si, já conquista o coração. Não me pede indicações para lugares da moda, ou casas de chefs renomados. Não, me pede "cozinhas com a alma carioca".

Foram oito indicações de restaurantes. Os "top vintages". Se fossem bares, seriam uns 100. As cozinhas com alma carioca têm alma portuguesa. Como as cozinhas com alma paulista as têm italiana e as baianas, africana.

Minas tem a alma de sua cozinha nos desbravadores, mateiros e tropeiros, e o Rio Grande do Sul celebra nas grelhas ao fogo sua raiz pampeira.

Reduzo aqui, para quatro, as indicações, sem hierarquia. Bons restaurantes são bons restaurantes e não carecem dessas bobagens, que massageiam egos e induzem clientes na maior parte das vezes por algo que pouco tem a ver com comida e sim com marketing. Tenho 40 anos na estrada dos talheres e nunca escolhi restaurantes por guias culinários. Prefiro indicações de amigos, a simples aventura da descoberta, ou mesmo o aroma captado nas ruas.

Dos quatro restaurantes de alma carioca aqui indicados, três são no centro da cidade, o revivido centro do Rio, que preserva suas tradições. A exceção geográfica é o Antiquarius, no Leblon, zona sul, e comecemos por ele.

O Antiquarius está à altura dos grandes do mundo. O português Carlos Perico o fundou em 1977. Sua cozinha é essencialmente alentejana, com algumas visitas ao norte lusitano. Tem adega de mil garrafas. Seu maitre, Manoelzinho (Manoel Pires), é uma celebridade entre os clientes.

A estrela do cardápio é o Bacalhau à Lagareiro (posta alta, assado com cebolas, alho frito no azeite e guarnição de batatas e brócolis). A cozinha do Antiquarius, garante Perico, é capaz de enviar para as mesas até 600 combinações diferentes de pratos. Além do bacalhau, brilham a cataplana de mariscos, a chanfana de cabrito e o arroz de pato. Nas sobremesas, o fino do conventual português. O Antiquarius fica na Rua Aristides Espíndola, 19, Leblon. (21) 2294-1049 e www.antiquarius.com.br. Reserva obrigatória.

Senta Aí: pergunte ao nosso Antônio Moreira onde ele não deixa de almoçar quando vai ao Rio. No lugar preferido também do elegante colecionador Gilberto Chateaubriand. E que não passa de uma tasca, no entorno da Central do Brasil, invisível a olhos turísticos. O Senta Aí é o rei da lagosta. Um dos príncipes do polvo. Um nobre dos peixes e mariscos frescos. Seus pastéis de frutos do mar são a entrada perfeita. Vá lá, mas leve almofada para quando se ajoelhar em contrição. Rua Barão de São Félix, 75, Centro. (21) 2233-8352.

Rio Minho: atenção, este é o mais antigo restaurante em atividade do Rio de Janeiro. Nasceu em 1884, quando D. Pedro II ainda mandava no Brasil e morava no Paço, a 100 metros de distância. Berço de criações culinárias históricas, como a Sopa Leão Veloso, a builabasse brasileira de frutos do mar. A cavaquinha à Houaiss homenageia o filólogo, cliente famoso, - grelhada, ao molho de vinho branco, açafrão e alho, com arroz de brócolis. Rua do Ouvidor, 10, Centro. Reserve: (21) 2509-2338.

Bar Luiz: deste não vou dar o telefone. Vai o site: www.barluiz.com.br, pra obrigar você a conhecer a fascinante história do segundo mais antigo restaurante do Rio, fundado em 1887 pelo alemão rei da queda de braço, Adolph Wedling. Chamava-se Bar do Alemão e, na xenofobia da II Guerra, uma turma de estudantes partiu para depredá-lo. Sabe quem o salvou? Nosso grande Ruy Barbosa, cliente fiel. E só no gogó. Os chopes claro e escuro do Bar Luiz são imperdíveis. Foi ainda (quer mais?) em uma de suas mesas que Noel Rosa compôs o clássico Conversa de Botequim ("Seu garçom faça o favor/de me trazer depressa/uma boa média/que não seja requentada...).O Bar Luiz é história viva do Rio. Conheça o cardápio no site. Rua da Assembleia, 105, Centro.

P.S.: Caro Tasso Franco, recebi seu divertido Don Franquito - 105 Restaurantes ao Redor do Mundo. Estou me divertindo. Mas, na boa, saia do território desconhecido. O bom mesmo são as dicas baianas. Boa e farta mesa, sempre!

adblock ativo