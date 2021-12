'Alaíde do Feijão' ganhará nova sede a partir da terça-feira

O governo estadual anuncia uma nova sede para o restaurante de Alaíde do Feijão, figura tradicional do Centro Histórico. A previsão é que, na próxima terça-feira, 8, às 19h, o restaurante passe a funcionar na rua das Laranjeiras, 26, no Pelourinho, em imóvel cedido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

"O espaço dará mais visibilidade ao empreendimento, conforto à clientela e infraestrutura para manifestações culturais, além de atender a uma antiga demanda da comunidade", informa nota da assessoria de comunicação do Ipac.

