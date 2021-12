Ação promove jantar francês simultâneo em 150 países

Se o leitor estiver com o jornal nas mãos logo no início do dia, ainda pode dar tempo de garantir uma vaga em um dos dois restaurantes baianos selecionados para participar do Goût de France. Trata-se de um projeto de fôlego que leva a assinatura do lendário chef Alain Ducasse, que se uniu ao Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Internacional para celebrar a gastronomia francesa mundo afora.

A fórmula encontrada foi promover jantares ao redor do globo, todos no mesmo dia. É hoje que o projeto ganha vida, simultaneamente em mais de 1.300 restaurantes de 150 países dos cinco continentes. No Brasil são 55 casas, duas das quais estão em Salvador.

Tradição culinária

"A iniciativa é boa para voltar a dar visibilidade para a gastronomia francesa, que tem uma tradição forte. Também ajuda a divulgar a francofonia. Precisamos manter a nossa língua viva", defende Laurent Canovas, cônsul honorário da França em Salvador.

Enquanto apoia o caráter diplomático da iniciativa, Canovas também vai à cozinha, já que é chef do La Provence, um dos dois restaurantes de Salvador que integram a lista de participantes do projeto.

O chef se preparou para receber até 100 pessoas seguindo à risca a orientação de servir uma refeição tipicamente francesa: aperitivo, entrada fria, entrada quente, peixe ou crustáceo, carne ou ave, queijo e sobremesa. Cada prato acompanhado de seu vinho, claro.

"Eu sei que no Brasil, especialmente na Bahia, ninguém tem o hábito de comer queijo depois das carnes. Mas pode ser uma boa provocação", observa o chef, que preferiu não fugir do clássico.

No menu do La Provence estão salada Niçoise, sopa de cebolas, filé de peixe grelhado ao molho de uvas, filé mignon ao poivre vert e queijo Brie. Torta Maison de chocolate com sorvete de creme e calda de maracujá vem de sobremesa.

Sabores locais

Acontece que a curadoria de Alain Ducasse também permitia aos chefs uma certa "liberdade para dar destaque à sua tradição e cultura culinária". A deixa era o que o chef Guto Lago precisava para dar asas à imaginação e propor um menu ousado para o Goût de France do hotel Villa Bahia, no Pelourinho.

"Minha proposta é festejar a gastronomia francesa com as técnicas, mas utilizando ingredientes regionais", explica o chef baiano. Foi pensando nisso que ele chegou a uma paleta de cordeiro acompanhada de feijão mangalô e vinagrete de palmito pupunha como um dos pratos quentes.

Completam o cardápio tartar de caju, sopa fria de açaí com lagostins ao vapor de cachaça, brandade de surubim com mandioquinha e creme de língua de vaca, robalo em crosta de mandioca e coco, queijo Serra da Canastra com trufa de genipapo e torta de chocolate com mousse de cupuaçu.

