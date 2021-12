A Feira da Cidade comemora sua 20ª edição na Barra

Comida de feira tem sempre um sabor especial. A Feira da Cidade, evento gratuito que acontece nas ruas de Salvador, sabe bem disso. Nesse final de semana, a feira realiza sua 20ª edição na Barra, oferecendo experiências gastronômicas com valores entre R$ 5 e R$ 15.

Em um bairro diferente a cada semana, A Feira traz 50 expositores com múltiplas opções de pratos, assinados por chefs como Mateus Valverde, Coz2, Sabor Regional, De Além Mar e Alfajor do Empório Soares.

Além da programação musical, com a presença da DJ Carol Morena (da Festa A Bolha), essa edição conta também com a participação da chef Luciana Berry, que participou da edição do MasterChef Londres.

