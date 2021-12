Zooey Deschanel anuncia casamento com produtor

A revista People publicou nesta quarta-feira a confirmação do casamento da atriz Zooey Deschanel com o produtor Jacob Pechenik, apenas uma semana após a protagonista da série de televisão "New Girl" anunciar sua primeira gravidez.

Zooey, de 35 anos, já foi casada com o roqueiro Ben Gibbard, líder da banda Death Cab for Cutie entre 2009 e 2011.

Zooey e Pechenik, que estão juntos desde o meio do ano passado, lançarão seu primeiro projeto juntos em novembro deste ano, a comédia "Rock the Kasbah".

"Jacob e eu estamos loucos de alegria. Estamos muito emocionados de conhecer nosso pequeno", disse a também cantora do grupo indie-folk She & Him no comunicado de anúncio da gravidez.

A gravidez de Zooey coincide com a de sua irmã Emily, quatro anos mais velha.

Emily Deschanel é conhecida por seu papel como Temperance Brennan na série "Bones" e espera seu segundo filho, fruto do casamento com o também ator David Hornsby.

Na filmografia de Zooey Deschanel se destacam os títulos "Quase Famosos" (2002), "Um Duende em Nova York" (2003), "Armações do Amor" (2006), "Fim dos Tempos" (2008), "Sim Senhor" (2008) e "500 Dias com Ela" (2009).

O papel em "New Girl" rendeu indicações para o Globo de Ouro, Grammy, Emmy, People's Choice Awards, e também para o Critic's Choice Award como melhor atriz, concedido pela associação de críticos da televisão americana.

