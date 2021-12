Ziraldo critica Fernanda Montenegro por personagem gay

O cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, detonou a atriz Fernanda Montenegro, que interpreta uma homossexual na novela Babilônia, da Rede Globo. "A Fernanda Montenegro não tem direito de fazer apologia do afeto homossexual. Grandes fãs dela estão estarrecidos com isso. E mesmo que ela estivesse pensando em ajudar as mães dos homossexuais... Mas qual é a porcentagem de mães de homossexuais?", disse em entrevista ao portal de notícias da Rede Record.

Ziraldo aproveitou para criticar a novela e a Globo. "O problema da homossexualidade é que ela está hiperdimensionada. A TV Globo acha que está fazendo um grande serviço ao 'modus vivendi', ao dar chance aos homossexuais de assumirem a sexualidade deles"

