Zilu vai apresentar programa a convite de Marlene Mattos

Zilu Godoi vai apresentar um programa feminino a convite de Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa.

A diretora, que agora comanda o canal fechado E+, está decidida em transformar a ex-mulher de Zezé de Camargo em uma estrela da TV, segundo o coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Marlene acredita que a socialite tem uma grande identificação com as mulheres, devido a sua história de vida e o drama de seu casamento ao lado do cantor Zezé de Camargo.

Ainda segundo a coluna, esse seria o motivo das visitas frequentes de Zilu ao Rio de Janeiro. No último sábado, 7, ela e Marlene acertaram detalhes do projeto em durante um almoço.

