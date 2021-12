Zilu sobre uma possível amizade com Graciele: "Jamais"

Apesar de ter selado as pazes com o ex-marido, Zilu faz questão de deixar claro que não quer nenhum tipo de aproximação com a atual namorada de Zezé Di Camargo. Enquanto votava em São Paulo, no domingo, 26, ela foi questionada pela imprensa sobre a possibilidade de, um dia, ser amiga de Graciele Lacerda.

"A partir do momento que ela foi amante dele por nove anos jamais haverá essa possibilidade", disse Zilu, segundo o jornal Extra.

A empresária ainda afirmou não ter nada contra Graciele. "Não tenho nada contra ela, quero que eles sejam felizes e vivam bem. Mas amizade, jamais!", declarou Zilu.

Graciele já havia revelado que ela e Zezé di Camargo estão juntos há nove anos, quando respondeu algumas criticas de um de seus seguidores do Instagram.

Zilu e Zezé Di Camargo se separaram em agosto de 2012, após 30 anos de casados.

