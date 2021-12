Zilu procura delegacia após críticas de Zezé di Camargo

As brigas entre Zezé di Camargo e a ex-mulher Zilu Godoi parecem só ter piorado depois do divórcio. Desta vez Zilu chegou a preencher um boletim de ocorrência online contra o sertanejo, na madrugada desta terça-feira, 30.

Segundo a coluna Retratos da Vida, a informação foi confirmada por um funcionário da 2ª Delegacia de Polícia de Barueri, em São Paulo. "Ela fez um Boletim de Ocorrência, sim. Vamos averiguar e ela vai ser chamada para prestar um depoimento", informou o funcionário à coluna.

Zilu teria prestado a queixa após ser duramente criticada por Zezé na rede social Instagram. No domingo, 28, o cantor postou um texto criticando a ex-esposa por seguir blogs de fofoca. "Gente, quando tenho que ser justo eu sou. Quando tenho que falar verdade, também falo. Minha ex mulher segue todos os blogueiros ( como: babadeira, alfinetei, babados dos famosos,fotos constrangedoras, janete a estranha, não ta bonitonão, etc). Quer dizer, só lixo! Qualquer artista e pessoa do bem nem segue esse bando!! Por que será hein?", escreveu.

Após receber críticas dos próprios seguidores, Zezé excluiu a postagem e se retratou. "Gente, postei uma coisa aqui e muita gente entendeu tudo errado. Desculpa, vocês não merecem ouvir o meu descontentamento com certas coisas. De fora do furacão é bem mais Fácil ser racional, né?!", postou.

Na segunda-feira, 29, ele voltou a postar sobre o divórcio, fazendo um longo desabafo e contando a sua versão dos fatos. "Cometi um unico erro: gostar de uma pessoa, ainda casado. Mas qts não já passaram por isso? Inclusive vc q esta aí me julgando. Se não passou, pode um dia passar. (...) Há um adendo: grande parte da familia da Zilu trabalhou ou trabalha comigo. Será q sou tão ruim assim?! Tá na hr da verdade começar a aparecer de cá tbm.", escreveu.







No campo de comentários, Graciele Lacerda foi em defesa do namorado. "Você é do bem e só faz o bem. Tem o coração puro, que pensa mais nos outros do que em você! Não liga amor, é como dizem, aqui se faz, aqui se paga, e se acham que fizemos errado, que pena. Ou então, vamos pagar né? O que não é o caso!", comentou.

