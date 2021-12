Zilu e novo namorado aparecem abraçados em foto

Zilu não faz mais questão de esconder o namoro com o sertanejo Zé Henrique, 14 anos mais novo. Na manhã desta sexta-feira, 23, uma imagem dos dois abraçadinhos circulou nas redes sociais.

De acordo com a coluna "Retratos da Vida", o relacionamento com o músico começou no fim de março, mas foi apenas nesta semana, em entrevista à revista Caras que a socialite falou sobre o assunto:

"O que posso dizer é que o Zé Henrique é um homem de muito caráter, batalhador e uma pessoa do bem", disse.

Zilu está separada de Zezé di Camargo há quase dois anos, mas só agora assinou os papéis do divórcio.

