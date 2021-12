Zilu desabafa na internet após anunciar volta a Miami

Apenas três dias depois de anunciar que voltará a morar em Miami, nos Estados Unidos, Zilu desabafou em rede social. Ela está incomodada com a exposição de sua vida desde que se separou de Zezé Di Camargo e namorou brevemente com o sertanejo Zé Henrique.

"Uma das coisas que sempre me deixa pasma e triste é a capacidade humana, na verdade desumana, de julgar os outros de maneira implacável com base em impressões superficiais, ou ofender sem motivo algum, apenas pelo simples prazer de agredir", escreveu.

A mãe de Wanessa ressaltou o fato de as pessoas usarem o anonimato na internet para atacar os outros. "A intolerância sobrevive vigorosa na mente das pessoas e, se não é exteriorizada ostensivamente no dia-a-dia, é porque existe um código social que as 'impede'. Façamos uma reflexão sobre as motivações que nutrem esse tipo de sentimento (inveja 'grande mal secreto do ser humano') tão desprezível quanto corriqueiro".

Na última sexta-feira, 22, quando declarou que voltaria para o exterior, Zilu também usou as redes sociais. "Miami, me aguarde! Vou voltar correndo pra lá. Amo meu Brasil! Mas aqui não tenho mais paz, é uma pena! Porque amo ficar perto dos meus filhos e netos. Só Deus na causa", disse, já demonstrando insatisfação com a exposição que vem sofrendo.

